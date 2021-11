Nintendo abandonnera-t-il le concept Switch pour sa prochaine console ?

Image : Nintendo

Nintendo n’est pas une entreprise qui aime rester immobile trop longtemps. Il a souvent innové et fait avancer l’ensemble de l’industrie, comme lorsqu’il a popularisé les jeux à commande de mouvement avec la Wii et les interfaces tactiles avec la DS. Cependant, ce désir d’expérimenter n’a pas toujours fonctionné ; le Virtual Boy a été un échec notable, tandis que la Wii U a effectivement gaspillé l’audience massive que la société avait constituée avec sa précédente console de salon.

Nintendo est heureusement de retour sur la bonne voie avec le Switch, qui a maintenant vendu plus de 92 millions d’unités et est très susceptible de dépasser la Wii pour devenir le système domestique le plus populaire de l’entreprise (bien que le débat fasse toujours rage sur ce sujet – Switch est-il une console de salon portable , ou simplement les deux ?). Les performances commerciales robustes de la machine ont donné à Nintendo une raison d’envisager un cycle de vie étendu pour le commutateur, nous pourrions donc le voir rester le seul objectif de l’entreprise pour les cinq prochaines années.

Cependant, comme nous le savons tous, des entreprises comme Nintendo, Sony et Microsoft travaillent toujours sur du nouveau matériel, et dans un récent Q&R, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a abordé cette question :

Nous ne sommes pas en mesure de commenter le prochain système de jeu pour le moment. En ce qui concerne le prochain système de jeu, nous envisageons beaucoup de choses différentes, mais en ce qui concerne le concept et le calendrier de lancement, il n’y a rien que nous puissions partager pour le moment.

La phrase « nous envisageons de nombreuses choses différentes » pourrait potentiellement tirer la sonnette d’alarme auprès des fans de longue date de Nintendo, car elle laisse entendre que la société est peut-être sur le point de repartir à zéro avec une approche totalement nouvelle pour sa prochaine plate-forme matérielle.

Est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement. La vision de Nintendo a guidé l’industrie de manière nouvelle et passionnante, comme nous l’avons déjà évoqué. Les jeux vidéo portables auraient été beaucoup moins intéressants si Nintendo avait simplement suivi l’approche de Sony avec la PSP et avait créé une Game Boy Advance « plus puissante », tandis que son succès à l’époque de la Wii était largement dû au fait qu’il avait tenté sa chance sur de nouvelles La technologie. La volonté de Nintendo d’essayer de nouvelles choses est quelque chose dont nous devrions être éternellement reconnaissants.

Le désir d’expérimentation de Nintendo est louable, mais il n’a pas toujours abouti à un succès commercial (Image: Nintendo)

Cependant, comme nous l’avons noté, parfois les incursions de Nintendo dans de nouveaux territoires ne fonctionnent pas si bien; la Wii U était l’un des points les plus bas dans l’histoire du matériel de l’entreprise ; une période heureusement compensée par le fait que la 3DS atteignait son rythme de croisière à peu près au même moment. Bien sûr, vous pourriez affirmer que sans la Wii U, nous n’aurions peut-être pas eu le Switch – une évolution du concept « hors-TV », pourrait-on dire – mais l’inventivité de la marque Nintendo pourrait bien lui coûter le succès dans l’arène du jeu moderne.

Nintendo n’a pas affronté ses concurrents matériels en termes de puissance pure depuis l’époque de la GameCube, et son modèle commercial est totalement différent de celui de Sony et Microsoft, qui sont tous deux heureux de perdre de l’argent sur le matériel dès le premier jour. afin de construire une base d’utilisateurs solide. Compte tenu de cela, il serait peut-être imprudent de la part de Nintendo d’essayer de créer une autre console de salon «pure» – à moins, bien sûr, qu’elle ne soit soutenue par un concept de contrôle vraiment innovant, comme l’était la Wii sous-alimentée.

La réalité virtuelle pourrait-elle être la prochaine étape de Nintendo ? On dit souvent que Nintendo est la société qui peut apporter la VR autonome sur le marché de masse, mais on pourrait dire que l’Oculus Quest 2 l’a déjà fait. Peut-être que la société a une autre idée de contrôle révolutionnaire en attente, et sa prochaine console pourrait être la plate-forme qui déclenchera un tout nouvel engouement pour les jeux.

Ou peut-être, juste peut-être, les mots de Furukawa sont conçus pour être aussi sans engagement que possible, et Nintendo s’en tiendra au concept Switch dans un avenir prévisible, transformant la plate-forme en quelque chose qui s’apparente à l’iPhone ou à l’iPad – un écosystème matériel qui se développe dans puissance et fonctionnalités au fil du temps, mais conserve la compatibilité logicielle.

Quelle que soit la voie empruntée par Nintendo, sa prochaine console de salon sera probablement un moment clé dans l’histoire de l’entreprise – au moins quand elle arrivera finalement.

Qu’aimeriez-vous voir sur la prochaine console Nintendo ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.