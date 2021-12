Nintendo ajoute un autre cours 3DS à la tournée Mario Kart

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avec Noël à l’écart, le coureur mobile de Nintendo Visite de Mario Kart regarde maintenant vers la nouvelle année.

Pour envoyer 2021 en beauté, le coup d’envoi de la « Tournée du Nouvel An 2022 » aura lieu le 28 décembre. Il ajoute le château de Bowser de Mario Kart 7 et Meowser – Forme de chat de Bowser de Monde de Super Mario 3D.

Le Penguin Tour se termine dans #MarioKartTour. La prochaine étape est la tournée du Nouvel An 2022, avec 3DS Bowser’s Castle, et Meowser entre dans la course ! C’est un sauvage, mais aussi… plutôt mignon ? Attendez-vous à des chaleurs extrêmes et à des courses extrêmes ! pic.twitter.com/8oi4Mkg6gq— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 24 décembre 2021

Ce dernier cours Mario Kart 3DS rejoint un certain nombre d’autres pistes de la même génération d’ordinateurs de poche et porte à 10 le nombre total d’offres de pistes 3DS dans le jeu. Il existe également de nombreux autres cours rétro et complètement nouveaux à essayer.

Image : Nintendo

Plus tôt dans l’année, Mario Kart Tour a dépassé les 200 millions de dollars de dépenses des joueurs, ce qui en fait le deuxième jeu mobile le plus performant de Nintendo derrière Fire Emblem Fates. Le compte Twitter officiel de Mario Kart Tour a également commencé son année de révision, vous pouvez donc découvrir encore plus de faits sur le jeu, comme les objets spéciaux les plus populaires utilisés en 2021.

