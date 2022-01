Nintendo ajoute un nouveau parcours dans la prochaine mise à jour de Mario Kart Tour

Image : Nintendo

En attendant Mario Kart 9, qui est soi-disant en « développement actif », pourquoi ne pas consulter Visite de Mario Kart?

Le jeu est disponible depuis 2019 et Nintendo lui fournit toujours des mises à jour de contenu régulières. À la fin de l’année dernière, le jeu a reçu la tournée du Nouvel An – ajoutant le château de Bowser de Mario Kart 7, et dans la prochaine mise à jour, il ajoutera le Singapore Speedway.

Il s’agit d’une nouvelle piste faisant partie du Singapore Tour qui marque également le début des vacances de Luigi :

Merci pour le tweet ! En guise de remerciement, voici la bande-annonce de #SingaporeSpeedway ! La prochaine tournée est la tournée de Singapour, marquant les débuts d’un Luigi prêt pour les vacances !#TraveltheWorldwithMarioKart#MarioKartTourhttps://t.co/XwxXkK4wHN pic.twitter.com/AlxEZZ53S7 – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 7 janvier 2022

Le Singapore Speedway rejoindra plusieurs autres circuits mondiaux comme le Sydney Speedway, le Los Angeles Laps, le Vancouver Verlocity, le London Loop et le Tokyo Blur.

Jouez-vous toujours à Mario Kart Tour sur mobile ? Allez-vous voir ce prochain événement? Commentaires ci-dessous.