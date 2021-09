Nintendo annonce de nouveaux tournois Splatoon et Smash Bros. pour les États-Unis et le Royaume-Uni

Au cours des derniers jours, Nintendo a été très occupé à annoncer un certain nombre de tournois différents qui se dérouleront pour les fans de Splatoon 2 et Super Smash Bros. Ultimate. La meilleure partie? Il y a de beaux prix à gagner.

Nous commencerons par les tournois américains, où Smash et Splatoon ont tous deux droit à de nouveaux événements :

NintendoVS US Fall Open 2021 – Super Smash Bros. Ultimate

Réparti sur deux week-ends d’octobre, cet événement verra jusqu’à 16 joueurs de Smash gagner des « packages de prix doux ». Les inscriptions sont ouvertes ici.

La compétition d’automne monte d’un cran avec les tournois #SmashBrosUltimate NintendoVS US Fall Open 2021 ! Chaque week-end, du 15/10 au 10/16 et du 29/10 au 30/10, propose une compétition de haut niveau et une chance pour jusqu’à 16 joueurs de gagner de jolis lots. Inscrivez-vous : https://t.co/8QCug0NyLh pic.twitter.com/Yw9dodWTUM – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 septembre 2021

NintendoVS US Challenge Cup Automne 2021 – Super Smash Bros. Ultimate

Également réparti sur deux week-ends, mais cette fois en novembre, ce tournoi propose un grand trophée, une veste à thème, un sac à dos et bien plus encore. Vous pouvez participer en sélectionnant En ligne > Smash > Qualifications officielles du tournoi dans le jeu à l’une des deux dates entre 15 h et 18 h HP, et les règles complètes sont disponibles ici.

Le combat s’intensifie à nouveau dans le tournoi NintendoVS US Challenge Cup Automne 2021 avec #SmashBrosUltimate ! Répartis entre le 06/11 et le 20/11, vous aurez deux week-ends pour écraser la compétition, gagner un trophée du grand prix, une veste à thème, un sac à dos et plus encore.https://t.co/aURWGcEjcT pic.twitter.com/ jvUEKyZJPj— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 septembre 2021

Championnat Splatoon 2 Fresh Four 2021

Seulement taquiné à ce stade, le Fresh Four Championship 2021 mettra en vedette quatre des meilleures équipes de l’événement Splatoon 2 Splatter Ladder 2021. Tout aura lieu cet automne, avec plus de détails à venir.

Les super éclaboussures s’affrontent dans le tournoi #Splatoon2 Fresh Four Championship 2021 ! 4 des meilleures équipes du tournoi Splatoon 2 Splatter Ladder 2021 se réuniront plus tard cet automne pour montrer qu’elles sont les plus fraîches de toutes et remporter un trophée de championnat. pic.twitter.com/OIsW5PbFwU— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 septembre 2021

Au Royaume-Uni maintenant, où Nintendo et Gfinity ont annoncé le Splatoon 2 Inkfest UK Tournament 2021 :

Tournoi Splatoon 2 Inkfest UK 2021

Cette nouvelle série se déroule sur 12 semaines entre le samedi 25 septembre et le samedi 11 décembre 2021. Le tournoi propose un format de style coupe qui se déroulera toutes les trois semaines ; chaque Coupe consiste en des tournois Open Ladder qui se déroulent chaque week-end des deux premières semaines, où les équipes peuvent jouer autant de fois qu’elles le souhaitent pour améliorer leur classement pour avoir une chance de se qualifier pour la finale de la Coupe.

Le premier week-end de la première Coupe est déjà passé, mais les inscriptions sont toujours ouvertes ici si vous souhaitez participer aux prochains matchs – et oui, il y a des lots à gagner !

La Pink Cup a déjà commencé, mais il y a encore beaucoup d’action à apprécier…

Êtes-vous impatient de jouer à Smash ou Splatoon compétitif? Avez-vous déjà participé à des tournois officiels ? Faites-nous savoir ci-dessous.