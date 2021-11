Nintendo annonce le « tout premier » circuit de championnat Smash Bros. sous licence officielle pour l’Amérique du Nord

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

DLC pour Super Smash Bros. Ultimate a peut-être pris fin, mais cela ne signifie pas que Nintendo en a fini avec son bagarreur vedette.

En 2022, il s’associe à l’équipe Esports « Panda Global » pour lancer le « premier » circuit de championnat sous licence officielle en Amérique du Nord pour Smash Ultimate et le classique GameCube, Super Smash Bros. Mêlée. Plus de détails sur les événements, le calendrier et les prix seront révélés à l’avenir.

Le circuit sera ouvert aux joueurs éligibles qui pensent qu’ils « ont ce qu’il faut » pour affronter les meilleurs. Les joueurs à travers les États-Unis participeront à des tours de qualification en ligne dans Super Smash Bros. Ultimate, ainsi qu’à des qualifications en personne pour Ultimate et Melee – lorsque des événements à grande échelle reviendront. Les gagnants de ces rondes virtuelles participeront à la grande finale du championnat.

Les joueurs situés au Canada et au Mexique pourront également s’inscrire et concourir lorsque les voyages internationaux et la participation à des événements en personne sont autorisés. Les joueurs peuvent rester à jour sur panda.gg et Nintendo a noté que les qualifications en personne peuvent être annulées à tout moment en raison de la pandémie.

Le directeur principal du marketing produit de NoA, Bill Trinen, a qualifié cette annonce de « prochaine étape » dans les efforts de Nintendo pour créer un environnement compétitif amusant et accueillant pour sa base de joueurs :

« Ce partenariat avec Panda Global est la prochaine étape dans les efforts de Nintendo pour créer un environnement compétitif plus cohérent, amusant et accueillant pour nos joueurs et fans. Nous sommes fiers de nous associer à une organisation comme Panda Global pour célébrer et soutenir la communauté compétitive sans cesse croissante de Super Smash Bros. et créer un espace où tous les joueurs peuvent tester et perfectionner leurs compétences en compétition.

Prêt pour un Smash compétitif en 2022 ? Laissez un commentaire ci-dessous.