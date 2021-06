Nintendo annonce l’événement E3, la Nintendo Switch Pro pourrait-elle être révélée ?

Au cours des dernières semaines, les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles Nintendo pourrait bientôt lancer une version mise à jour de sa dernière console de salon. Aujourd’hui, la société a fixé une date pour un nouvel événement lié à l’E3. Ces rumeurs et cet événement pourraient-ils être liés?

L’événement Nintendo Direct aura lieu le 15 juin (via Polygon). Sans surprise, Nintendo ne fait aucune mention d’une Nintendo Switch Pro ou de toute autre actualité liée à la console. Au lieu de cela, il a confirmé qu’il révélerait des détails sur les prochains jeux Switch. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas de temps pour une annonce Switch Pro.

Le Direct commencera à 12 h 00 HE le mardi 15 juin, en direct. Nintendo confirme que cela durera 40 minutes. À la fin de l’événement, un Nintendo Treehouse Live commencera immédiatement et durera trois heures. L’événement Treehouse montrera probablement des détails plus détaillés et un gameplay en direct pour les jeux annoncés lors du Direct.

Même si un Switch Pro n’atterrit pas le 15 juin, il y aura de nombreuses annonces juteuses. Nous attendons de nouvelles informations sur Mario Golf : Super Rush, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 3, et éventuellement une mise à jour sur le statut de Metroid Prime 4.

Gardez à l’esprit que même si Nintendo révèle des détails sur la Nintendo Switch Pro, la console n’arrivera probablement pas dans les magasins avant l’automne.