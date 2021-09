Nintendo annonce une cinquième série de cartes amiibo Animal Crossing, de nouvelles informations à venir

Après avoir réédité les insaisissables cartes amiibo Sanrio qui présentaient des objets thématiques de personnages de Sanrio comme Hello Kitty, Nintendo semble vouloir étendre encore plus son catalogue de cartes amiibo. La société a annoncé aujourd’hui dans un tweet qu’une cinquième série de cartes amiibo arrivera dans les magasins de détail, qui sera compatible avec Animal Crossing: New Horizons.

Les cartes amiibo #AnimalCrossing Series 5 arrivent bientôt. Les détails sur cette série de cartes seront annoncés ultérieurement. pic.twitter.com/q8YiqveaLd – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 24 septembre 2021

Les quatre séries précédentes et la série Welcome amiibo avaient chacune 100 et 50 cartes respectivement, et jusqu’à présent, seuls huit nouveaux villageois ont été introduits dans Animal Crossing: New Horizons. Étant donné que les cartes amiibo NPC – qui se répètent parfois tout au long de chacune des séries – représentaient moins de 20 des cartes des séries un à quatre, cela signifie soit que la série cinq sera plus petite, soit que de nouveaux villageois arrivent au jeu.

Dans le Nintendo Direct de septembre 2021, une nouvelle bande-annonce pour un prochain Animal Crossing Direct a été révélée. Il n’y a aucune nouvelle sur la date de sa première en dehors d'”octobre”, et la durée de la présentation n’a pas été divulguée. Ils ont annoncé que le PNJ préféré des fans et son café The Roost feront un retour dans une future mise à jour. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant lorsque de nouvelles informations apparaîtront.

Allez-vous récupérer les nouvelles cartes ? À quel point vos collections actuelles sont-elles complètes ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Vie insulaire

Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Juste chillaxing au paradis

Embarquez pour un nouveau voyage avec Animal Crossing: New Horizons. Emménagez sur une île déserte, devenez ami avec les habitants et décorez toute votre ville ! Organisez votre expérience et vivez comme VOUS le souhaitez.

