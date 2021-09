Nintendo annonce une surprise directe de 40 minutes pour jeudi

Metroid Dread est la prochaine sortie de marque de Nintendo.Image: Nintendo

Versez-en un pour chaque joueur qui avait des plans après le travail demain. Nintendo organisera un Nintendo Direct à 18h00 HE précise, a-t-il annoncé aujourd’hui dans un tweet. La vitrine, qui couvrira les jeux Switch « lancés cet hiver », devrait durer environ 40 minutes.

Alors, qu’y a-t-il au menu ? Nintendo a eu un calendrier de sortie 2021 assez anémique donc juste, mais sa gamme d’hiver semble empilée empilée.

Le 8 octobre, le Metroid Dread à défilement horizontal sort, à quel point Internet explosera spontanément en raison de niveaux combustibles de battage médiatique. Cela a été suivi, le 19 novembre, par des remakes élégants des jeux Pokémon de quatrième génération, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. En janvier, le monde ouvert Pokémon Legends : Arceus sort. Malgré les apparences, ne l’appelez pas Pokémon Legends: Breath of the Wild. Je reconnais qu’il s’agit d’une chimère, mais Splatoon 3 n’a pas de date de sortie spécifique au-delà d’une large fenêtre 2022. Techniquement, les trois premières semaines et demie de 2022 relèvent de «l’hiver».

Au-delà des prochaines versions, Nintendo pourrait annoncer des modifications à Nintendo Switch Online, son service d’abonnement qui permet aux abonnés d’accéder aux jeux Nintendo classiques. Le service vient d’avoir trois ans, alors les joueurs pensent que de grandes choses sont en magasin.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Nintendo pourrait ajouter des jeux Game Boy à la bibliothèque Switch Online, des chuchotements soutenus par des rapports dans Eurogamer et Nintendo Life, ainsi que des épisodes du podcast Nate the Hate. Plus concrètement, une récente application FFC a suscité des spéculations selon lesquelles Nintendo pourrait même introduire des jeux N64 dans la bibliothèque Switch Online.

Il était une fois, Nintendo n’hébergeait pratiquement aucune vitrine, passant près de deux ans sans diffuser un seul Direct. Cette année, l’entreprise en a réalisé plusieurs. Si les événements précédents sont une indication, ceux de demain ne vous décevront pas. Mais sérieusement? Un avertissement d’un jour ? Bouh.