Les Commutateur Nintendo Le problème de dérive Joy-Con est un défaut inesthétique sur une console par ailleurs excellente. Le problème a amené le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, à s’excuser auprès des consommateurs et a également provoqué des poursuites judiciaires de la part de clients vexés. Sûr de dire, cela a été un gros problème pour l’entreprise.

Mais au moins, Nintendo tente de s’attaquer au problème. Dans une nouvelle interview avec The Verge, le patron de Nintendo of America, Doug Bowser, a déclaré que la société apportait des « améliorations continues » aux contrôleurs Joy-Con dans le but d’empêcher la tristement célèbre panne matérielle.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« Alors que nous avons traversé les cinq premières années et demie de la Nintendo Switch, nous avons observé le gameplay, nous avons observé que les gens rendaient les unités comme ils les portaient, et nous avons apporté des améliorations continues dans l’ensemble à le Joy-Con, y compris le stick analogique », a-t-il déclaré au site.

« Cette dernière version, Nintendo Switch OLED, a le même stick analogique mis à jour qui est maintenant disponible dans la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite d’origine. »

Avant le lancement du Switch OLED, Nintendo a déclaré avoir apporté des améliorations aux contrôleurs, en particulier aux parties internes des sticks analogiques. La société a déclaré qu’elle avait continuellement amélioré les contrôleurs depuis le lancement de la console et incorporé ces modifications dans les contrôleurs Joy-Con inclus avec la console de base, la Nintendo Switch Lite et les contrôleurs qui sont également vendus individuellement.

En espérant que le problème s’améliore avec le temps, alors. Malgré les améliorations apportées au matériel Switch depuis son lancement en 2016, Nintendo admet qu’il y a encore une chance qu’une dérive puisse se produire et dit que c’est juste quelque chose qui se produit grâce à l’usure.

« Le degré d’usure dépend de facteurs tels que la combinaison des matériaux et des formes, nous continuons donc à apporter des améliorations en recherchant les combinaisons les moins susceptibles de s’user », a déclaré Toru Yamashita, directeur général adjoint du département de développement technologique de Nintendo, en octobre. lorsqu’il a expliqué que la société a également modifié la façon dont elle teste la durabilité de son matériel afin de mieux isoler et résoudre le problème.