Nintendo arrête l’événement Smash Bros. Brawl Project + à Riptide

Nintendo of America est une fois de plus intervenu pour déjouer les efforts des fans pour garder ses anciens jeux vivants et dynamiques. Après avoir appris qu’un événement Super Smash Bros. Ultimate dans un parc aquatique de l’Ohio le mois prochain comprendrait également un jeu compétitif pour Smash Bros. Brawl mod Project +, les avocats de la société sont intervenus comme ils le font si souvent pour gâcher le plaisir des joueurs.

L’événement inaugural Riptide Smash Bros. devait avoir lieu l’année dernière mais a été reporté en raison de la pandémie. Mais 2021 a introduit un autre accroc. L’extravagance du jeu de combat de trois jours au Kalahari Resort à Sandusky, Ohio ne comportera désormais plus Project +, une variante du populaire mod Project M pour Smash Bros. Brawl qui rend le jeu Wii 2008 adapté au jeu compétitif de haut niveau.

“Riptide a été contacté récemment par un représentant de Nintendo of America, Inc. concernant nos événements Project+”, ont écrit les organisateurs de l’événement sur Twitter vendredi dernier. “À la suite de cette conversation, il n’y aura pas de tournois ou de configurations Project + à Riptide.”

Prévu pour le 10 septembre, cette tournure de dernière minute a donné aux concurrents et aux fans qui ont réservé des laissez-passer, des voyages et des hébergements pour l’événement moins de deux semaines pour élaborer un nouveau plan. Alors que Riptide gère les remboursements pour le tournoi Project +, les vols et les chambres d’hôtel sont une autre histoire.

“Super cool de @NintendoAmerica pour annuler un événement qui était prévu depuis des mois seulement 2 semaines avant qu’il ne se produise!” a écrit le pro de Melee JoSniffy sur Twitter. «C’est tellement attentionné envers toutes les personnes qui ont acheté des billets d’avion et des hôtels il y a des mois, qui sont maintenant inutiles. Continuez votre excellent travail Nintendo ! »

Nintendo est en guerre avec les fans depuis un certain temps, et la communauté Smash Bros. a récemment attiré beaucoup d’attention indésirable pour son utilisation de versions modifiées du jeu dans les tournois. La société a fermé l’intégralité du tournoi annuel Big House l’année dernière en raison de son intention de diffuser un tournoi Smash Bros. Melee utilisant le mod “Slippi”, qui ajoute un netcode de restauration au jeu pour une expérience en ligne plus fluide. Les joueurs de Splatoon 2 ont fait preuve de solidarité à l’époque en diffusant des messages de hashtag sur les réseaux sociaux comme #FreeMelee, puis Nintendo a également fermé leur tournoi.

Mais ce qui rend cette instance encore plus absurde, c’est que le tournoi Project+ de Riptide aurait été complètement hors ligne. (Le multijoueur en ligne officiel de Brawl, juste pour noter, est hors service depuis 2014.) Le mod nécessite également des copies de disque de Brawl pour fonctionner, donc le piratage n’est pas un problème non plus. Project+ est simplement un mod de jeu, donc si vous vous demandez quelle est l’objection de Nintendo, vous n’êtes pas seul.

“C’est impardonnable à ce stade”, a écrit l’ancien champion de mêlée Hungrybox sur Twitter. “Il n’y a aucune raison légitime pour @Nintendo de faire cela qui n’inclue pas une déconnexion complète avec la culture actuelle de leurs consommateurs. Folie.”

Contrairement à l’événement Big House 2020 complètement annulé, le reste de Riptide, y compris les tournois Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2, devrait toujours se dérouler comme prévu initialement. Le problème ne disparaît pas, cependant. Low Tide City, une sorte d’événement consécutif à Riptide ayant lieu en octobre, devrait toujours présenter Project +. Au moins jusqu’à ce que les avocats de Nintendo le découvrent également, semble-t-il.