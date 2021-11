Nintendo célèbre le lancement du jeu et de la montre Zelda avec un nouveau cours Super Mario Maker 2 Ninji Speedrun

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Eh bien, voici une surprise – Nintendo a publié un tout nouveau cours Ninji Speedrun pour Super Mario Maker 2.

C’est un thème sur le thème de Zelda et c’est pour célébrer le lancement de Game & Watch: The Legend of Zelda cette semaine. Il sera disponible jusqu’au 21 novembre, alors jetez-y un œil pendant que vous le pouvez.

Un nouveau parcours Ninji Speedrun est là pour une occasion spéciale ! Pour célébrer le lancement de Game & Watch: The Legend of #Zelda, un cours spécial, « Link’s Lightweight Longshots », est disponible dès maintenant dans #SuperMarioMaker2 jusqu’au 21/11 à 18h PT. Aérez quelques flèches et frappez tous les blocs POW !

Link a été introduit à l’origine dans la version 2.0 de Super Mario Maker 2 et est équipé de la Master Sword, de son fidèle arc et d’une poche de bombes. Il peut également effectuer un nouveau mouvement de poussée vers le bas pour correspondre à la livre au sol de Mario.

Le parcours « final » de Ninji Speedrun avant cela a été publié en avril de cette année, et les joueurs ont fait quelques tours autour du château de Bowser tout en essayant d’obtenir le meilleur temps possible.

Allez-vous découvrir ce dernier cours Ninji Speedrun dans Super Mario Maker 2 ? Commentaires ci-dessous.