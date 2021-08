Nintendo commande un site ROM pour détruire des jeux ou faire face à des poursuites judiciaires

Image : Nintendo / Kotaku

RomUniverse, un site Web où les gens pouvaient télécharger des copies piratées de divers jeux Nintendo et même payer une prime pour obtenir des téléchargements plus rapides, a été poursuivi en justice en mai de cette année. Mais Nintendo n’a pas fini après avoir poursuivi le site pour 2,1 millions de dollars. Dans de nouveaux documents judiciaires, un juge a ordonné au propriétaire du site de détruire toutes ses ROM Nintendo sous peine de poursuites judiciaires.

RomUniverse a été poursuivi pour la première fois par Nintendo en 2019 pour ce que ses avocats ont qualifié de “contrefaçon effrontée et à grande échelle”. Nintendo a remporté ce procès en mai et a reçu 2,1 millions de dollars de dommages et intérêts, qui seraient payés par le propriétaire de RomUniverse, Matthew Storman, en versements mensuels de 50 $. Cependant, en juillet, Nintendo est retourné devant le tribunal après que Storman n’ait pas effectué ses premiers paiements de 50 $. L’éditeur du jeu a demandé une injonction permanente contre Storman car il craignait qu’il ne soit disposé à remettre le site en ligne.

Comme repéré par TorrentFreak, le juge a maintenant accordé l’injonction de Nintendo après avoir réexaminé l’affaire et les actions en cours de Storman.

Le tribunal a maintenant ordonné à Storman de “détruire définitivement tous les jeux Nintendo non autorisés ou autres copies non autorisées de la propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les films, les livres et la musique”. Le juge a donné à Storman jusqu’au 17 août 2021 pour se conformer et jusqu’au 20 août pour déposer une déclaration auprès du tribunal vérifiant qu’il a suivi les ordres du juge. S’il ne le fait pas, il pourrait faire face à des accusations de parjure.

Également à la suite de cette nouvelle injonction, déposée à la fin de la semaine dernière devant le tribunal de district américain, Storman ne peut plus distribuer, copier, vendre ou même lire des ROM Nintendo non autorisées. Il lui est également interdit d’utiliser des marques ou des logos Nintendo.

