Nintendo confirme que ce ne sera pas au Tokyo Game Show de cette année

Le Tokyo Game Show 2019 était la dernière fois que l’événement a eu lieu en personne. Photo : CHARLY TRIBALLEAU/. (.)

Le 30 septembre, le Tokyo Game Show de cette année débutera. Encore une fois, en raison de la pandémie, l’événement ne sera pas en personne mais en ligne uniquement. Et, encore une fois, Nintendo ne se présentera pas.

Ce soir au Japon, Nintendo a tweeté qu’il n’exposerait pas ses propres jeux au Tokyo Game Show 2021 Online.

Il a ajouté qu’il coopérerait pour les jeux indépendants d’autres sociétés. Il semble que Nintendo voulait juste gérer les attentes, surtout compte tenu de son histoire avec le Tokyo Game Show.

En règle générale, Nintendo siège au Tokyo Game Show, et bien qu’il ne soit pas inhabituel que des jeux Nintendo ou même du matériel Nintendo apparaissent indirectement au TGS, cela aurait été une grande nouvelle si la société elle-même se présentait cette année, même en ligne.

Comme le souligne Famitsu, l’implication de Nintendo chez TGS a longtemps été limitée. Au Tokyo Game Show de 2001, il a révélé un titre intitulé Game Boy Music pour Game Boy Advance – le jeu, cependant, a été annulé. Le jeu deviendra finalement le titre Nintendo DS Daigasso ! Band Brothers, sorti en 2004.

Cependant, en 2005, le président de Nintendo, Satoru Iwata, a prononcé le discours d’ouverture du Tokyo Game Show. (C’était le premier grand événement que j’ai couvert pour Kotaku.) Au cours de son discours, Iwata a révélé la Wii-mote pour la première fois, la sortant de la poche de son manteau. Même à ce jour, ce fut l’une des conférences de presse les plus électrisantes auxquelles j’aie jamais assisté. Il n’y avait pas de musique forte ou un spectacle de lumière sophistiqué, mais un gars avec des diapositives et une bonne idée.

Plus tard dans la journée, alors que j’interviewais un autre cadre, j’ai vu M. Iwata dans le hall d’un hôtel. Il est venu et a sorti le prototype Wii-mote de sa poche et me l’a remis. Ce fut une expérience vraiment mémorable.

Si Nintendo envisage de créer plus de ces moments au Tokyo Game Show, ce ne sera pas cette année.