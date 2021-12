Nintendo conseille aux nouveaux propriétaires de commutateurs de terminer la configuration avant Noël

Image : Nintendo Life / Damien McFerran

La Switch approche peut-être de son 5e anniversaire, mais c’est toujours la console de jeu la plus vendue sur le marché à l’heure actuelle ; il y aura sans aucun doute beaucoup de nouveaux propriétaires et de nouveaux systèmes en ligne cette saison des fêtes aussi. Lorsque cela se produit, bien sûr, nous pouvons souvent voir des problèmes de serveur qui peuvent avoir un impact sur l’accès à l’eShop et la création de compte.

Nintendo est impatient d’avertir les nouveaux propriétaires de Switch, nous soupçonnons en particulier les parents de les donner aux enfants, de le mettre en place avant le grand jour. Le compte du service client japonais de Nintendo a fait passer le mot (merci, Siliconera), et nous pensons que les comptes régionaux feront la promotion d’un message similaire dans les prochains jours.

今週末は #ニンテンドーアカウント のサーバーにアクセスが集中し、ニンテンドーアカウントがすぐに作成できないなどの影響が予想されます。 Nintendo Switchファミリーを利用される予定の方は、事前に作成しておくことをおすすめします。 – (@nintendo_cs) 20 décembre 2021

Ce week-end, nous nous attendons à un accès concentré sur le serveur du compte Nintendo, et cela peut entraîner des problèmes tels que l’impossibilité de créer immédiatement des comptes Nintendo.

Nous recommandons aux personnes qui prévoient d’utiliser la fonction Nintendo Switch Family pour la première fois de créer leur propre [accounts] préalablement.

Nous suggérons que cela devrait également s’appliquer au pré-téléchargement des jeux eShop.

Espérons que le 25 décembre passera avec les serveurs de Nintendo qui tiennent le coup, mais ils ont eu quelques problèmes en 2020, il vaut donc la peine de se préparer à l’avance au cas où.