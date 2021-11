Nintendo continuera à améliorer Switch Online après le pack d’extension

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Nintendo a doublé son engagement envers son service d’abonnement payant Switch Online dans son dernier briefing de stratégie d’entreprise avec les investisseurs. Malgré les plaintes concernant la qualité et le prix de son nouveau niveau Expansion Pack, la société a déclaré qu’elle continuerait à « s’efforcer de fournir des services qui satisfont les consommateurs ».

« Le mois dernier, nous avons publié Nintendo Switch Online + Expansion Pack, un nouveau plan d’abonnement qui ajoute du contenu au service existant », a écrit Nintendo dans le briefing. À l’avenir, nous continuerons d’améliorer et d’étendre à la fois Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack en nous efforçant de fournir des services qui satisfont les consommateurs.

La société a également révélé que le service d’abonnement payant, qui permet le jeu en ligne et les sauvegardes dans le cloud, compte désormais 32 millions d’utilisateurs, en hausse de six millions par rapport à la même période l’année dernière. C’est à peu près égal à un tiers du nombre de commutateurs que Nintendo a vendus, avec la mise en garde que le nombre de 32 millions compte chaque personne incluse dans un abonnement familial.

Le service rival PlayStation Plus, qui coûte plus du double, compte 46 millions d’abonnés, tandis que Game Pass, une bibliothèque de jeux plus récents de type Netflix, comptait 18 millions d’abonnés au début de l’année. Ce nombre a depuis augmenté, bien que Microsoft ne partage plus ce qu’il est.

Le pack d’extension publié le mois dernier a ajouté une multitude de jeux N64 et Sega Genesis à Switch Online, mais uniquement pour les personnes souhaitant passer à un nouveau prix de 50 $ par an, ce qui en fait un concurrent plus direct de PS Plus et Game Pass. Le nouveau niveau comprend également le DLC payant Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons.

Mais cette hausse de prix était trop difficile à avaler pour certaines personnes, surtout lorsque les joueurs ont réalisé que l’émulation N64 du pack d’extension n’était pas à la hauteur du niveau de qualité habituel de Nintendo. La bande-annonce annonçant à l’origine qu’elle est maintenant la vidéo YouTube la plus négative de Nintendo avec 165 000 aversions.

Un moyen simple pour Nintendo de continuer à améliorer et à étendre Switch Online ? Ajoutez enfin les jeux Game Boy et Game Boy Color qui ont longtemps été signalés comme imminents et intégrez-les à l’abonnement annuel de base de 20 $.