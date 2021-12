Nintendo corrige le problème d’Animal Crossing causant des villageois nus

Nudité tuée, vêtements restaurés ! Image : Nintendo / lootuska / Kotaku

Animal Crossing: les jours de New Horizons en tant que colonie nudiste virtuelle ne sont plus. Nintendo a publié un correctif corrigeant un problème qui poussait les villageois à se promener dans leur île paradisiaque dans leurs costumes d’anniversaire flous.

Parallèlement à d’autres correctifs de bogues dans la mise à jour de la version 2.0.4 de Nintendo hier, le correctif le plus puritain incluait la résolution d’un bogue qui faisait valser les villageois nus. Selon Nintendo, le problème était dû au fait que les vêtements que les villageois recevaient des joueurs utilisant la fonction de conception personnalisée du jeu disparaissaient chaque fois qu’ils se trouvaient à l’intérieur des bâtiments.

Lire la suite: Animal Crossing Nude Horizons Glitch fait que les villageois deviennent nus

La première documentation du problème de nu d’ACNH remonte au 9 novembre, quatre jours après la sortie de son DLC payant Happy Home Paradise. Naturellement, les joueurs se sont tournés vers Twitter et Reddit pour documenter les cas de leurs villageois se dandinant au naturel. L’événement le plus hilarant était celui de villageois qui travaillaient au clair de lune en tant que serveurs au Roost servant des clients sans vêtements. Cela a amené certains à croire que le propriétaire du Roost, Brewster, avait dû entendre parler des Hooters et voulait leur en donner pour leur argent.

Heureusement, il n’y avait rien de risqué à ce que les villageois adoptent soudainement le style de vie nudiste du musicien résident KK Slider. La nudité exposée était en fait de bon goût et a atterri fermement dans le domaine du mignon plutôt que d’être digne d’être reléguée dans un quartier chaud.

Avant la sortie du DLC d’ACNH, Nintendo a déclaré qu’ils continueraient à soutenir le jeu par le biais de « petits changements ». Avec cette mise à jour, ils ont tenu leur promesse, même si je suis sûr qu’ils n’avaient en tête que la mise à jour des événements saisonniers et des corrections de bugs mineurs plutôt que de réformer les villageois de leurs manières abandonnées et de leur faire mettre de sacrés vêtements. D’autres correctifs dans la mise à jour 2.0.4 comprenaient la résolution des problèmes avec la disparition du kit de configuration de l’échelle lorsqu’il est placé en diagonale sur le troisième niveau d’une formation de falaise et des recettes de bricolage saisonnières apparaissant aux mauvaises saisons. La liste complète des mises à jour du patch peut être trouvée ici.