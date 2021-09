Nintendo, Creatures et Game Freak, les trois principales forces derrière The Pokémon Company, ont déposé de toutes nouvelles marques pour « Time Gazer » et « Space Juggler ».

Ils ont été repérés par PokéBeach, qui rapporte que les deux nouvelles marques ont été déposées dans les mêmes conditions que les autres marques précédemment utilisées pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon.

Avec Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl en route plus tard cette année, il est certainement plausible que de nouveaux ensembles de cartes Pokémon basés sur les Pokémon légendaires de chaque jeu soient également en route. Bien sûr, Diamond’s Dialga et Pearl’s Palkia sont connus pour contrôler respectivement le temps et l’espace dans les jeux, donc les nouveaux noms de marque conviennent parfaitement.

Image : via PokeBeach

PokéBeach note que des marques comme celles-ci sont généralement repérées environ six mois avant leur utilisation réelle, ce qui signifie que nous pourrions voir ces nouveaux ensembles de cartes Pokémon au cours de la nouvelle année – en supposant que nos présomptions soient correctes, bien sûr.

Avec les nouveaux remakes Diamond et Pearl à venir cette année, ainsi que Pokémon Legends: Arceus qui sortira quelques mois plus tard en janvier 2022, ne soyez pas surpris de voir de nombreux contenus et produits dérivés basés sur Sinnoh atterrir à peu près au même moment.