Nintendo crée enfin des tournois d’esports sous licence officielle pour « Super Smash Bros ».

(Photo Nintendo)

Après avoir été au mieux indifférente à la scène des tournois de Super Smash Bros., Nintendo of America a annoncé un nouveau partenariat qui verra le début de la première série de tournois Smash sous licence officielle.

La nouvelle est arrivée via un communiqué de presse surprise jeudi matin. Nintendo s’est associé à Panda Global, une marque d’esports basée à Detroit, pour créer un circuit de championnat encore sans nom pour les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate pour la Nintendo Switch et de son prédécesseur GameCube 2001 Super Smash Bros. Melee.

« Ce partenariat avec Panda Global est la prochaine étape dans les efforts de Nintendo pour créer un environnement compétitif plus cohérent, amusant et accueillant pour nos joueurs et fans », a écrit Bill Trinen, directeur principal du marketing produit chez Nintendo of America, dans le communiqué de presse. « Nous sommes fiers de nous associer à une organisation comme Panda Global pour célébrer et soutenir la communauté compétitive en constante croissance de Super Smash Bros. et créer un espace où tous les joueurs peuvent tester et perfectionner leurs compétences en compétition. »

Le circuit sans nom est actuellement prévu pour être limité aux États-Unis, les joueurs canadiens et mexicains étant éligibles une fois que « Panda Global et Nintendo ont jugé les voyages internationaux et la participation à des événements en personne autorisés ». En attendant, les joueurs des États-Unis s’affronteront en ligne lors des tours de qualification.

Nintendo et Panda Global n’ont pas encore révélé les événements, le calendrier et la cagnotte potentielle du circuit de compétition, mais promettent de le faire «à l’avenir».

C’est une volte-face surprenante de la part de Nintendo en général, qui a traditionnellement tenu le circuit du tournoi Smash à distance. Au mieux, la scène est largement ignorée ; au pire, il ferme les tournois majeurs avec des ordres de cesser et de s’abstenir, comme il l’a fait pour Big House Online en novembre 2020, apparemment en raison de son intention d’utiliser une version modifiée par les fans de Super Smash Bros. Melee.

C’est une grande volte-face par rapport à ce que font de nombreux contemporains de Nintendo. Par exemple, WB Games, l’éditeur des trois derniers jeux de la série Mortal Kombat, a été fortement impliqué dans la scène des tournois pour le MKX de 2015 et le MK11 de 2019, au point que de nombreux arrêts le long de son circuit ont été approuvés s’ils n’étaient pas organisés par WB. lui-même.

Smash, en comparaison, a une énorme scène de compétition, mais c’est une scène qui utilise une série de règles et de modifications non officielles pour jouer à Smash très différemment de ce que Nintendo avait initialement prévu. L’ensemble de règles concurrentiel de Smash est effectivement le plus grand mod créé par l’utilisateur dans le jeu, qui désactive de nombreuses fonctionnalités du jeu, exploite parfois des problèmes et endommage même délibérément le matériel pour permettre ce qui pourrait aussi bien être un jeu entièrement différent.

Cela pourrait expliquer le manque d’intérêt de Nintendo pour le circuit pro Smash, qui s’est largement développé sans la contribution de Nintendo. Cependant, cela a à son tour créé une culture avec très peu de surveillance officielle, ce qui a finalement abouti à une série d’allégations d’inconduite sexuelle qui ont secoué la scène en 2020.

Avec Smash Ultimate officiellement terminé, c’est un moment étrange mais approprié pour Nintendo d’intervenir et de participer à l’organisation de la scène. Bien que Nintendo n’ait encore fait aucune annonce concernant le fonctionnement de son circuit pro Smash, il est probablement prudent de supposer qu’il impliquera au moins des restrictions d’âge pour les joueurs et les participants.