NIntendo dévoile le modèle Switch OLED pour 350 $, faisant ses débuts le 8 octobre

La nouvelle Switch de Nintendo : Le géant du jeu a présenté mardi le modèle Switch OLED, la dernière version de sa populaire console portable. Il comprend un écran OLED de 7 pouces 720p – contre 6,2 pouces sur le commutateur d’origine – ainsi qu’un support réglable pour le mode table, une nouvelle station d’accueil avec un port LAN filaire, 64 Go de stockage interne et un son amélioré. Il est disponible en «ensemble blanc» et «ensemble rouge néon / bleu néon» et sera mis en vente le 8 octobre pour 350 $. Tous les jeux Switch et Joy-Con existants sont compatibles avec le modèle OLED.

Pas de 4K : Des rapports précédents laissaient entendre que le nouveau Switch pouvait prendre en charge la 4K, mais l’annonce d’aujourd’hui ne mentionnait pas cette fonctionnalité.

Changer de famille : Le modèle OLED est la troisième console Switch – il est à peine plus long et plus lourd que l’original, et la durée de vie de la batterie est la même. Nintendo a commencé à vendre la Switch Lite en 2019.

Citable : “La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) est une excellente option pour les joueurs qui souhaitent découvrir le nouvel écran vibrant lorsqu’ils jouent en mode portable et sur table”, a déclaré le président de Nintendo of America, Doug Bowser, dans un communiqué. “Avec l’ajout de ce nouveau modèle à la famille de consoles Nintendo Switch, les utilisateurs ont le choix supplémentaire d’une console qui correspond le mieux à l’expérience de jeu qu’ils souhaitent, qu’il s’agisse de la Nintendo Switch (modèle OLED), de la Nintendo Switch ou de la Nintendo Switch Lite.”

