Nintendo dévoile le top 15 des jeux Switch les plus téléchargés en août 2021 (Europe)

Les plus gros jeux de l’eShop.

Nintendo a partagé une liste mise à jour des jeux Switch eShop les plus téléchargés d’Europe, révélant quels titres étaient les plus populaires en août 2021.

Minecraft continue de se vendre incroyablement bien sur la plate-forme, se hissant à la première place cette fois-ci. Il dépasse le numéro un du mois dernier The Legend of Zelda: Skyward Sword HD pour y arriver, repoussant également la menace du tout aussi populaire Among Us.

