Nintendo dévoile le top 15 des jeux Switch les plus téléchargés en juillet 2021 (Europe)

in

Les plus gros jeux de l’eShop.

Nintendo a partagé une liste mise à jour des jeux Switch eShop les plus téléchargés d’Europe, révélant quels titres étaient les plus populaires en juillet 2021.

Il n’est peut-être pas surprenant de voir que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est passé directement au numéro un lors de son premier mois; Le dernier titre de grand nom de Nintendo a réussi à battre l’autre sortie phare de juillet, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, pour décrocher cette première place.

Lire l’article complet sur nintendolife.com