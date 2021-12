Nintendo dévoile le top 15 des jeux Switch les plus téléchargés en novembre 2021 (Europe)

Les plus gros jeux de l’eShop.

Nintendo a partagé une liste mise à jour des jeux Switch eShop les plus téléchargés d’Europe, révélant quels titres étaient les plus populaires en novembre 2021.

Il n’est peut-être pas surprenant de voir que les nouveaux jeux Pokémon ont fait l’affaire ce mois-ci, Brilliant Diamond et Shining Pearl remportant respectivement la première et la deuxième place. Mario Party Superstars n’est pas loin derrière en troisième position, et le reste de la liste est composé de favoris familiers et de succès indépendants.

Lire l’article complet sur nintendolife.com