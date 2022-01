Nintendo dévoile les 15 jeux Switch les plus téléchargés en décembre 2021 (Europe)

Nintendo a partagé une liste mise à jour des jeux Switch eShop les plus téléchargés d’Europe, révélant quels titres étaient les plus populaires en décembre 2021.

Peut-être en raison de la réunion des familles pendant les vacances, Mario Party Superstars a remporté la première place du mois. Il n’y a rien de tel qu’une bonne vieille dispute pour savoir qui vole quelles étoiles et qui a frappé qui lors du dernier mini-jeu après le dîner de Noël, hein ?

Cela signifie que les meilleurs jeux du mois dernier, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, ont tous deux légèrement glissé, le premier maintenant à la deuxième place et le second à la septième. Big Brain Academy: Brain vs. Brain, une nouvelle version exclusive de Switch en décembre, a fait ses débuts en quatrième position.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous. Il est basé sur le nombre de téléchargements Nintendo eShop (donc pas de ventes physiques) dans les territoires européens pendant tout le mois :

Superstars de Mario Party Pokémon Diamant brillant Mario Kart 8 Deluxe Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau Minecraft Animal Crossing : New Horizons Pokémon Shining Pearl FIFA 22 Stardew Valley Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe Déballage de Super Smash Bros. Ultimate Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Among Us The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Avez-vous téléchargé l’un de ces titres sur Switch le mois dernier ? Des surprises dans le top 15 ? Dites-nous ci-dessous.