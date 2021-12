Nintendo dévoile les jeux indépendants les plus vendus de 2021

de Nintendo Monde indé a récemment publié une vidéo résumant les jeux indépendants les plus vendus pour 2021 (merci Kotaku), et il contient de véritables joyaux. Bien que nous ne sachions pas avec certitude le classement, la vidéo présentait à la fois des visages familiers et de nouveaux challengers.

La liste complète par ordre d’apparition est la suivante :

Cyber ​​Shadow Unpacking Tetris Effect: Connected Stick Fight: The Game Curse of the Dead Gods Ender Lilies Doki Doki Literature Club Plus! Spelunky 2 Road 96 Subnautica/Subnautica : Under Zero Littlewood Islanders Console Edition Slime Rancher : Plortable Edition Eastward Axiom Verge 2

Certains de ces jeux ne sont pas des surprises. Tetris Effect, Spelunky 2 et Subnautica ne sont que quelques-uns des noms les plus reconnaissables. Mais à côté d’eux figurent des IP plus récentes comme Unpacking, Ender Lilies et Eastward, tous des jeux qui ont été très bien évalués mais qui n’avaient pas encore fait leurs preuves en termes de ventes.

Ailleurs sur la liste, Slime Rancher continue d’être un phénomène sur Switch. Les gens semblent également passionnés par Axiom Verge 2 après que le premier jeu s’est si bien vendu. Le seul jeu de la liste qui fait un peu casse-tête est Stick Fight: The Game, un nom qui n’est pas si familier dans les cercles critiques mais qui semble toujours se vendre comme des gangbusters, vraisemblablement par le bouche à oreille.

Peu importe comment vous le découpez, 2021 a été une très bonne année pour les indépendants sur Switch. Et le dernier direct d’Indie World nous a également donné des choses à espérer à l’avenir, comme le RPG prometteur Sea of ​​Stars et l’action de bagarre de River City Girls 2.