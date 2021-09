Nintendo dévoile un nouveau film d’animation “Mario” avec Chris Pratt et une extension pour Switch Online

Certains des meilleurs jeux des années 1990 (et quelques choix vraiment aléatoires) seront inclus dans la collection Sega Genesis 16 bits pour Switch Online. (Capture d’écran YouTube)

Nintendo s’est rendu sur les principales plateformes de diffusion en direct jeudi après-midi pour la première fois depuis l’E3 pour annoncer une partie de ce qu’elle a en réserve, y compris un long métrage d’animation basé sur la franchise Super Mario.

Au cours des dernières années, Nintendo a fréquemment organisé des conférences de presse préenregistrées appelées Nintendo Directs pour révéler des nouvelles et des mises à jour sur ses prochains jeux. Le rythme de ses Directs a toutefois ralenti à un rythme relatif au cours de la dernière année et demie, principalement en raison des effets de COVID-19 sur le calendrier de publication de Nintendo. Jeudi Direct a commencé par une clause de non-responsabilité explicite, indiquant que toutes les dates de sortie étaient susceptibles de changer en raison de la pandémie en cours.

Cependant, certains des éléments les plus importants de la liste de souhaits d’un fan de Nintendo étaient manifestement absents du Direct d’aujourd’hui. Les nouvelles sur le prochain et dernier combattant de Super Smash Bros. Ultimate sont retenues pour une présentation virtuelle spéciale du producteur de Smash Masahiro Sakurai le 5 octobre, et personne n’a même mentionné Breath of the Wild 2.

Le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, est monté sur scène de manière inattendue pour révéler des détails sur le prochain film de Mario, dont la sortie est prévue dans les salles nord-américaines le 21 décembre.

Le film d’animation Super Mario Bros. sortira en salles en Amérique du Nord le 21/12/22 ! Découvrez la distribution de voix pour le prochain film ci-dessous ???? pic.twitter.com/Xj31P6hk6y – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021

Bien que Miyamoto n’ait eu aucune séquence à montrer, il a révélé le casting de stars du film, qui comprend Chris Pratt (Avengers: Endgame) dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit) dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day ( Il fait toujours beau à Philadelphie) en tant que Luigi, Keegan-Michael Key (Key & Peele) en tant que Toad et Jack Black (Kung Fu Panda) en tant que Bowser.

Le doubleur traditionnel de Mario, Charles Martinet, apparaîtra également dans le film Mario dans des “camées surprises” non spécifiés. Martinet a exprimé Mario depuis à peu près aussi longtemps que le personnage a eu une voix, à commencer par Mario Teaches Typing en 1992, et a atteint un record du monde Guinness en 2019 pour le plus grand nombre de performances de voix off de jeux vidéo avec le même personnage.

Dans l’actualité des jeux de Nintendo, la société prévoit d’étendre son service d’abonnement Switch Online à partir de fin octobre. Dans un nouveau “Pack d’extension”, les utilisateurs de Switch Online peuvent passer à un nouveau plan qui débloquera l’accès à une nouvelle bibliothèque de jeux sélectionnés pour les systèmes Nintendo 64 et Sega Genesis.

Bien que Nintendo n’ait pas divulgué d’informations sur le coût du nouveau plan, il a révélé que sa gamme de départ pour le Switch Online élargi comprendra The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart 64, Sonic the Hedgehog , Gunstar Heroes, Phantasy Star IV, et dans une petite surprise, le jeu de tir sur rail Sin and Punishment, qui n’a jamais été publié en dehors du Japon pendant la durée de vie originale de la Nintendo 64. Tous les jeux rétro disponibles proposeront également un mode multijoueur en ligne, le cas échéant, comme avec Mario Kart 64.

Après le lancement, Nintendo prévoit d’ajouter plus de titres N64 à la bibliothèque Switch Online, tels que The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Mario Golf et Paper Mario.

La version actuelle de Switch Online coûte 3,99 $ par mois. Les abonnés ont accès à une sauvegarde dans le cloud pour leurs données locales, peuvent jouer à des jeux Switch en ligne et peuvent diffuser une sélection importante, mais étrangement aléatoire, de jeux rétro des bibliothèques NES et SNES. Le nouveau plan d’abonnement engloberait toutes les fonctionnalités existantes de Switch Online en plus des nouvelles bibliothèques N64/Genesis.

Les abonnés de Switch Online pourront également acheter de nouvelles manettes sans fil directement auprès de Nintendo pour 49,99 $ chacune, qui imitent l’apparence et la fonction des manettes de jeu classiques Nintendo 64 et Genesis à trois boutons.

Nintendo a également publié une longue nouvelle bande-annonce pour son jeu 2022 Splatoon 3, présenté par un “Squid Researcher” sans nom en blouse de laboratoire. Splatoon 3 se déroule dans un nouvel endroit, Splatsville, la ville du chaos, où les différents Inklings se livrent à des guerres de territoire comme activité récréative. Comme ses prédécesseurs, Splatoon 3 est un shoot-’em-up multijoueur où deux équipes de quatre s’affrontent pour couvrir autant de scène que possible avec de la peinture.

Splatoon 3 proposera également un nouveau mode histoire solo, intitulé Return of the Mammalians. Dans le monde de Splatoon, tous les mammifères de la planète avaient déjà disparu à part deux chats, et les Inklings jouables sont techniquement des calamars. Le mode histoire répondra à la question de savoir où sont allés les mammifères et pourquoi.

Le personnage préféré des fans, Kirby, fait également un retour sur Switch au printemps de l’année prochaine. Dans Kirby and the Forgotten Land, Kirby échoue sur la plage près d’une ville abandonnée et doit l’explorer à la recherche d’un moyen de rentrer chez lui.

C’est un look particulier pour Kirby, contrastant la décadence urbaine abandonnée depuis longtemps avec les aventures joyeuses d’une puffball rose, mais apporte également le style traditionnel d’action/plateforme de Kirby en 3D pour la première fois depuis longtemps.

Direct d’aujourd’hui s’est terminé avec une nouvelle bande-annonce pour le jeu d’action de personnage longtemps retardé Bayonetta 3, qui a été initialement annoncé en 2017. Il place le personnage principal, une sorcière brandissant une arme à feu (et un personnage notoirement haut de gamme de Smash Bros. ), au centre d’une ville assiégée par des monstres.

En plus de ses mouvements de combat élégants, le nouveau jeu donne également à Bayonetta la possibilité d’évoquer des monstres massifs comme des dragons qui se battent en son nom, ce qui lui permet d’engager des ennemis géants à égalité. Bayonetta 3 est (théoriquement) prévu pour une sortie en 2022.

Parmi les autres annonces du Nintendo Direct d’aujourd’hui, citons :

Monster Hunter Rise de Capcom, une exclusivité pour le Switch, devrait recevoir une extension payante « massive » appelée Sunbreak l’été prochain. Il promet de nouvelles histoires, lieux, quêtes et, bien sûr, de nouveaux grands monstres à chasser. Avant sa sortie dans deux semaines, Nintendo a montré une nouvelle bande-annonce pour Metroid Dread. Samus se rend sur la planète inexplorée ZDR pour voir si le X-Parasite mortel est toujours là et pourquoi l’équipe précédente de robots de recherche envoyée à ZDR s’est éteinte. Une série de dossiers sur Metroid Dread ont été mis en place sur son site officiel pour approfondir l’arrière-plan et le cadre du jeu. Animal Crossing: New Horizons a une mise à jour gratuite à venir en novembre qui ajoutera un nouveau contenu non spécifié au jeu. Nintendo reviendra plus en détail à ce sujet dans une diffusion directe spécifique à New Horizons à un moment donné en octobre. Les prochains Mario Party Superstars (28 octobre) comprendront cinq nouveaux plateaux des jeux N64 Mario Party, dont Woody Woods, Yoshi’s Tropical Island et Horror Land. Une nouvelle fonctionnalité permet également aux joueurs de ne jouer qu’aux mini-jeux de marque de Mario Party, localement ou en ligne, avec un nouveau mode Tag Match pour l’action en coopération. Square Enix a présenté un nouveau RPG japonais du créateur excentrique Yoko Taro (Nier: Automata). Dans Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, tous ses éléments, tels que les personnages, les villes et les magasins, sont représentés sous forme de cartes jouables dans un jeu de table simulé. Une démo gratuite est maintenant disponible sur Switch avant sa sortie le 28 octobre. Paradox Interactive apporte les adaptations PC du studio Harebrained Schemes de Seattle de Shadowrun sur Switch en 2022. Shadowrun Trilogy rassemble les retours de Shadowrun de 2013 (situé à Seattle ), Dragonfall en 2014 et Hong Kong en 2015. Un nouveau coureur de kart sur le thème de Final Fantasy, Chocobo GP, arrive sur Switch en 2022. Vous pouvez jouer en tant que coureurs personnalisables basés sur diverses créatures de marque de la franchise, telles que les chocobos et l’invocation à l’épée Gilgamesh. Rune Factory 5, le dernier opus de la longue série farm/life sim/JRPG, sortira sur Switch en Amérique du Nord le 22 mars 2022. La célèbre Castlevania Advance Collection a fait ses débuts officiels aujourd’hui sur Switch. Il regroupe trois jeux Castlevania qui étaient auparavant exclusifs à la Game Boy Advance – Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow – avec le jeu SNES Dracula X. Deltarune: Chapter 2 est maintenant disponible sur Switch en tant que mise à jour gratuite au Deltarune original, la suite de Toby Fox à son RPG indépendant Undertale. Techland’s Dying Light 2: Stay Human sortira dans une “version cloud” spéciale sur Switch le 2 février 2022, pour que les joueurs puissent le diffuser plutôt que de l’installer localement. Une “Édition Platine” complète de l’original Dying Light devrait sortir sur Switch le 19 octobre, juste à temps pour Halloween, qui rassemble le jeu de base avec tout son contenu téléchargeable. Le RPG 2003 Star Wars Knights of the Old Republic recevra une réédition sur Switch le 11 novembre. Situé des millénaires avant les événements de la trilogie cinématographique, KOTOR est considéré comme l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais réalisés malgré son caractère notoirement glitch. Mario Golf: Super Rush, sorti en juin, reçoit aujourd’hui une mise à jour gratuite qui ajoutera deux nouveaux parcours, ainsi que Koopa Troopa et Ninji en tant que golfeurs jouables. La nouvelle stratégie tactique du triangle RPG de Square Enix a été initialement annoncée lors de l’émission Direct de février. En réponse aux commentaires de sa démo sur Switch, le jeu a été affiné pour améliorer son interface utilisateur, sa difficulté, ses temps de chargement et le contrôle de la caméra. Sa sortie est prévue pour le 4 mars 2022. Le « jeu de dieu » SNES Actraiser a fait un retour surprise. Square Enix l’a remasterisé en HD pour le Switch en tant qu’Actraiser Renaissance, avec de nouveaux boss et scènes, et une bande-son réarrangée. Dans une partie du jeu, vous combattez une multitude de monstres en action à défilement horizontal ; dans l’autre, vous cultivez et développez le monde pour étendre sa population, ce qui renforce votre personnage pour la prochaine étape d’action. Il est désormais disponible sous forme numérique dans le Switch eShop.