Nintendo dévoile un nouveau modèle Switch avec écran OLED pour 349,99 $

Après des années de rumeurs et de spéculations, Nintendo a confirmé mardi l’existence de la Nintendo Switch (modèle OLED). Comme prévu, le nouveau Switch aura un écran OLED de 7 pouces – une mise à niveau significative par rapport à l’écran LCD de 6,3 pouces du modèle Switch d’origine. En plus de l’écran plus grand et plus net, Nintendo a également doté le modèle OLED d’un large support réglable, d’un son amélioré, d’une nouvelle station d’accueil avec un port LAN filaire et de 64 Go de stockage interne.

La Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée le 8 octobre 2021 au prix de 349,99 $, soit 50 $ de plus que la Switch originale et 150 $ de plus que la Nintendo Switch Lite.

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 29,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez :10,50 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nintendo a publié mardi la vidéo suivante pour nous donner un aperçu du modèle OLED :

« La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) est une excellente option pour les joueurs qui souhaitent découvrir le nouvel écran vibrant lorsqu’ils jouent en mode portable et sur table », a déclaré le président de Nintendo of America, Doug Bowser. “Avec l’ajout de ce nouveau modèle à la famille de consoles Nintendo Switch, les utilisateurs ont le choix supplémentaire d’une console qui correspond le mieux à l’expérience de jeu qu’ils souhaitent, qu’il s’agisse de la Nintendo Switch (modèle OLED), de la Nintendo Switch ou de la Nintendo Switch Lite.”

Développement…

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission