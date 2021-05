Nintendo devrait acheter PlayStation pour affronter Xbox – Fonction du lecteur ⋆ .

Est-ce que Nintendo et Sony devraient faire équipe? (photo: Nintendo)

Un lecteur soutient que Sony et Nintendo devraient faire équipe afin de mettre en commun les ressources et de rester dans le jeu contre Microsoft.

Nous savons tous que la Nintendo Switch se porte bien, mais je ne pense pas être le seul à être choqué de savoir à quel point il se vend bien depuis sa sortie il y a quatre ans. Il est déjà mieux vendu que la Wii et toutes les autres consoles de salon Nintendo, et a battu le record de l’année la plus rentable pour toute entreprise de jeux vidéo. En termes de ventes et de critiques, sa gamme de jeux exclusifs est déjà incomparable et la console a encore au moins trois ou quatre ans.

Nintendo est dans le secteur des jeux (dans n’importe quelle entreprise) depuis plus longtemps que toute autre société et pourtant, depuis qu’Internet existe, tous les joueurs pensent qu’ils savent le mieux comment gérer les affaires de Nintendo. Cela ne veut pas dire que Nintendo ne fait pas d’erreurs – ce n’est pas une entreprise qui a tendance à faire les choses à moitié et quand ils gâchent, ils le font beaucoup.

Parfois, les idées de Nintendo sont tout simplement stupides, et c’est pourquoi elles échouent, mais d’autres fois, le risque d’essayer quelque chose de différent est très rentable. Alors maintenant, le Switch va devenir l’une des consoles les plus vendues de tous les temps, même s’il n’a à peine sorti aucune nouvelle exclusivité au cours des deux dernières années. Et cela n’empêchera pas tous ces mèmes “ Nintendo est condamné ” même une seconde. Malgré le fait que Nintendo se classe régulièrement plus haut que Sony en ce qui concerne les entreprises les plus précieuses au Japon.

Il existe actuellement deux façons de gérer une entreprise de jeux. L’un d’eux tourne autour des abonnements comme Game Pass et l’autre est la façon à l’ancienne d’acheter des jeux quand vous le souhaitez. Sony a été critiqué pour s’en tenir aux anciennes méthodes, mais il devient de plus en plus évident que ce qu’ils font réellement, c’est essayer d’être comme Nintendo, mais avec des jeux destinés à un public plus âgé.

À quel point c’est intentionnel, je ne pourrais pas vous le dire, mais le fait est que les raisons pour lesquelles vous achetez une console Nintendo et Sony sont maintenant à peu près identiques: parce qu’ils ont d’excellents jeux et que vous êtes convaincu qu’ils en auront beaucoup au fil du temps. de la vie d’une console. Peut-être que ce sera éventuellement le cas pour Microsoft, mais je pense que cela prendra du temps. Au moins, je ne connais personne qui achèterait une console juste pour jouer au prochain jeu Bethesda.

Je trouve cela fascinant car auparavant, il semblait toujours que Sony et Nintendo étaient des mondes séparés, Sony étant toujours désireux de paraître plus mature et pas seulement pour les enfants. Mais maintenant, ils sont unis en termes de business plan et d’ennemi, alors… pourquoi ne pas unir leurs forces?

Tout le monde n’arrête pas de dire que l’arme secrète de Microsoft est son portefeuille, mais ce n’est pas infini et le jeu est encore une partie mineure de son activité globale. Celui qui n’a jamais vraiment fait ses preuves en termes de profit ou de leadership sur le marché. Si leurs soldes bancaires étaient de la même taille que ceux de Sony ou de Nintendo, ils auraient abandonné il y a longtemps, mais si Nintendo et Sony s’associent, cet avantage est supprimé.

Nintendo et Sony sont également des entreprises de taille similaire, bien que Nintendo ne fasse rien d’autre que de créer des jeux. Nintendo est en tête de Sony en termes de société la plus précieuse, mais Sony a une plus grande capitalisation boursière – bien que les chiffres soient toujours similaires dans les deux cas. En d’autres termes, peu importe qui achète qui, tant qu’il s’agit d’une fusion à l’amiable et non d’une prise de contrôle hostile.

Cela arriverait-il? Normalement, vous ne diriez que si l’un d’entre eux a de réels problèmes, mais peut-être que si Microsoft commençait à devenir vraiment dominant avec Game Pass et xCloud, cela pourrait aussi être une raison. L’argent est le seul moyen de revenir contre la Xbox en dépensant son chemin vers la victoire et l’industrie japonaise des jeux est pleine de fusions, de Square Enix à Bandai Namco. Nintendo Sony, ou PlayStation Nintendo, peut sembler peu probable, mais des choses étranges se sont produites dans les affaires.

Par le lecteur Casper

La fonction du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonction de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



PLUS: Red Dead Redemption 2 est le jeu vidéo le plus ennuyeux jamais créé – Dossier du lecteur



PLUS: Les jeux vidéo sont la meilleure chose de tous les temps et 2021 le prouve – Fonctionnalité du lecteur



PLUS: Les meilleures et les pires façons de démarrer un jeu vidéo – Fonctionnalité du lecteur

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Gaming.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();