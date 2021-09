Nintendo Direct de 40 minutes à venir demain

Nintendo a révélé le prochain Direct livestream, qui aura lieu demain 23 septembre. Ce sera un Direct standard complet, où vous pouvez vous attendre à des nouvelles de première et de tierce partie.

Nintendo a partagé la nouvelle aujourd’hui sur les réseaux sociaux, annonçant que l’émission débutera à 15h PT, 18h HE, 23h Royaume-Uni, et courir pendant environ 40 minutes. Ce sera le premier vrai Direct depuis l’E3.

Nous examinons “principalement” les jeux à venir sur Switch cet hiver, selon Nintendo. Attendez-vous donc à des jeux propriétaires comme Metroid Dread, ainsi qu’à des projets tiers. Nous espérons également jeter un œil à des titres plus éloignés, tels que le prochain Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 et peut-être même Bayonetta 3 – si nous avons de la chance.

Il y a également eu des rapports sur une révélation imminente des jeux Game Boy et Game Boy Color pour Nintendo Switch Online, et un récent dépôt de contrôleur semble certainement le confirmer. Cette nouvelle, ainsi qu’une manette thématique, pourraient très bien figurer sur les cartes pour demain.

Comme toujours, vous pourrez regarder l’émission sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Branchez-vous sur le 23 septembre à 15 h (heure du Pacifique) pour une diffusion en direct #NintendoDirect contenant environ 40 minutes d’informations axées principalement sur les jeux #NintendoSwitch lancés cet hiver. pic.twitter.com/feHBEKfHPG – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 22 septembre 2021

