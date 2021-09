Nintendo Direct dévoile le nouveau Kirby, le jeu Mario Party et bien plus

TL;DR

Le dernier événement virtuel Nintendo Direct a présenté un certain nombre de jeux à venir pour la console Switch. Il comprenait la révélation d'un tout nouveau jeu Kirby Switch, Kirby and the Forgotten Land. Il y avait aussi des nouvelles d'une date de sortie pour le prochain film d'animation Mario.

Les fans de la console de jeu Nintendo Switch ont beaucoup à attendre dans les semaines et les mois à venir. Aujourd’hui, la société a pris le temps de présenter un certain nombre de jeux Switch à venir dans le cadre du dernier événement virtuel Nintendo Direct d’aujourd’hui.

Voici un bref aperçu de ce qui a été révélé aujourd’hui, qui comprenait le dernier jeu Kirby et la révélation surprise de la date de sortie du prochain film d’animation Mario.

Kirby et le pays oublié

Le dernier Kirby se déroulera dans un monde entièrement en 3D qui ressemble à une sorte de décor post-apocalyptique avec des voitures abandonnées, des bâtiments et une prolifération partout. Beaucoup d’ennemis à affronter aussi! Le prochain chapitre de Kirby arrive au printemps 2022.

La date de sortie du film Mario et la distribution des voix dévoilées

Le film d’animation Mario, créé par le studio Despicable Me and Minions Illumination, a désormais une date de sortie le 21 décembre 2022 dans les salles. Des membres de la distribution vocale ont également été annoncés, dont Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans celui de Peach, Charlie Day dans celui de Luigi, Jack Black dans celui de Bowser et Seth Rogan dans celui de Donkey Kong.

Baïonnette 3

La dernière bande-annonce montrant le gameplay du troisième jeu tant attendu (et nous voulons dire très attendu; il a été annoncé en 2017) La série de jeux d’action Bayonetta de Sega est formidable. Il est prévu en 2022.

Monster Hunter Rise Sunbreak

Il s’agira d’une extension “massive” du jeu à succès Monster Hunter Rise de Capcom, prévue pour l’été 2022.

Splatoon 3

Le jeu de tir d’arcade revient pour un troisième volet. Il doit sortir en 2022.

Superstars de la fête de Mario

Le prochain grand jeu de société de Nintendo proposera des remakes de plateaux de jeux Mario Party précédents et de nouveaux événements, avec un support en ligne. Il arrive le 29 octobre.

Chocobo GP

Ce coureur de style Mario Kart présente des personnages de la série Final Fantasy de Square Enix et est attendu pour 2022.

Animal Crossing Nouveaux Horizons

Une nouvelle extension gratuite pour le jeu de simulation populaire arrive cet automne, et Nintendo consacrera un événement Direct entier à l’extension en octobre.

Pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Les joueurs sur Switch pourront bientôt souscrire à un nouveau plan d’abonnement d’extension qui inclura la possibilité de jouer à une collection de jeux Nintendo 64 comme Super Mario 64, Starfox et même de nombreux jeux du système de console Sega Genesis. Le prix et la date de sortie du nouveau plan d’adhésion seront annoncés plus tard. En outre, ces mêmes membres peuvent acheter des contrôleurs Nintendo 64 et Sega Genesis pour le commutateur au prix de 49,99 $ chacun.

L’un des autres nouveaux jeux Switch révélés aujourd’hui était un portage du RPG classique de BioWare Star Wars: Knights of the Old Republic qui arrivera sur Switch le 11 novembre. De plus, Dying Light Stay Human – Cloud Edition est attendu pour le 4 février. 2022, et utilisera la technologie de streaming cloud pour rendre le jeu jouable sur Switch.