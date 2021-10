Nintendo Direct fête ses 10 ans : les meilleures annonces des présentations vidéo de Nintendo

Il y a dix ans, le 21 octobre 2011, le tout premier Nintendo Direct était diffusé sur YouTube. La présentation de 7 minutes – seulement SEPT minutes ! – comprenait des mises à jour sur Mario Kart 7, Super Mario 3D Land et The Legend of Zelda: Skyward Sword. Une décennie plus tard, le format est devenu la norme pour diffuser des informations sur les jeux aux masses, qu’il s’agisse de l’état de jeu de PlayStation, de Microsoft Inside Xbox ou d’autres diffusions préenregistrées de style livestream dans l’ensemble de l’industrie.

Revenir sur l’histoire de Nintendo Direct est une tâche difficile – il y a à ce jour près de 150 vidéos si nous incluons les présentations spécifiques au jeu comme Animal Crossing Direct de ce mois-ci ou Super Smash Bros. Ultimate Sora révèlent. Cela ne nous a pas arrêtés cependant, et nous sommes revenus en arrière et avons choisi nos annonces préférées de la première décennie de Directs. Découvrez-les ci-dessous, classés par ordre chronologique du plus ancien au plus récent.

(Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, la toute première annonce de Nintendo Direct était la sortie de Hulu Plus sur Wii et 3DS. Quel chemin parcouru.)

Février 2012 – La dernière histoire arrive en Amérique

La première annonce de « micro drop » dans l’histoire de Nintendo Direct est venue du deuxième épisode de l’histoire, alors que le PDG de Nintendo of America Reggie Fils-Aime a annoncé que le RPG exclusif japonais The Last Story faisait le voyage en Occident. Le jeu était l’un des trois RPG japonais – avec Xenoblade Chronicles et Pandora’s Tower – qu’une initiative de fans appelée Operation Rainfall a tenté de convaincre Nintendo de le localiser. Cette annonce, astucieusement regroupée avec une mention de Xenoblade Chronicles, a été une énorme aubaine pour le groupe, qui a connu un succès complet lors de la chute de la tour de Pandore en Amérique du Nord en 2013.

Janvier 2013 – Le premier Pokémon Direct

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier Nintendo Direct consacré uniquement à un jeu (cette distinction revient à la présentation de New Super Mario Bros. 2 du 2 octobre 2012), c’est le premier Nintendo Direct à avoir pour thème une seule franchise. À juste titre, cette franchise a été le succès retentissant de Pokemon, qui a dévoilé ses débuts sur Nintendo 3DS, Pokemon X et Y. The Direct a parcouru toute la franchise Pokemon jusqu’à ce point avant de diffuser la première bande-annonce de X et Y, et également de montrer les deux jeux ‘ Pokémon de départ : Chespin, Fennekin et Froakie. Pour le premier Direct axé sur un sujet, celui-ci a placé la barre haute.

Février 2013 – L’année de Luigi

« Bonjour à tous. Vous pourriez être curieux de savoir pourquoi je porte ce chapeau. » Comme le président de l’époque de Nintendo Satoru Iwata a dit ces mots, le reste d’entre nous ne savait pas que nous étions sur le point de lancer une année entière dédiée à l’acolyte préféré de tout le monde. Près de la moitié de cette présentation de 40 minutes a été consacrée à Luigi, de son histoire à ses jeux (comme Luigi’s Mansion : Dark Moon et Mario et Luigi : Dream Team), et le DLC thématique New Super Luigi U. Le reste du Direct a quelques mises à jour OK, mais c’était tout à propos de Luigi, et nous avons adoré.

Juin 2013 – Le premier E3 Direct exclusivement numérique

Il s’agit d’un jalon dans l’histoire de Nintendo Direct : la première fois que Nintendo a évité le format de spectacle grandiose en direct pour son propre événement numérique. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier E3 Direct – il y avait un « E3 Direct » qui est sorti avant le briefing en direct de l’E3 2012 – c’était la première fois que Nintendo mettait tous ses œufs directement dans le panier Direct, et cela a porté ses fruits. Pokemon X et Y, Super Mario 3D World, Mario Kart 8, The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, et les débuts de Super Smash Bros pour Wii U et 3DS–avec le punch supplémentaire de Mega Man rejoignant la liste– en a fait un Direct à retenir. La visite du stand E3 par Satoru Iwata à la fin était une belle touche. « Allons-nous dans la région de Pikmin ? » Oui, nous le ferons, M. Iwata.

Juillet 2013 – L’art de l’ombre portée

Une caractéristique des Nintendo Directs modernes est le « shadow drop », ou un jeu qui est annoncé lors d’un Direct puis immédiatement publié. « Play it today » est une phrase à laquelle les fans de Nintendo se sont habitués, et qui a commencé sérieusement en juillet 2013 lorsque le classique de Super Nintendo Earthbound a été lancé sur le Wii U eShop le même jour qu’il a été annoncé lors de cette Nintendo Direct Mini. Après ce Direct, deviner combien de jeux nous jouerions le jour même où ils ont été annoncés est devenu un rite de passage pour les prédictions Direct, et nous avons toujours le vertige quand cela se produit.

(Wow, 2013 a été une excellente année pour Nintendo Direct, n’est-ce pas ?)

Avril 2014 – Tomodachi Direct devient étrange

Il suffit de regarder. Vous comprendrez.

Juin 2014 – Robot Chicken, Iwata Vs. Reggie, et plus

On ne sait pas ce qu’il y a de plus surprenant dans cet E3 Direct : Nintendo recrute l’équipe Robot Chicken pour une série de sketchs (qui étaient hilarants) ou Miis découvre Super Smash Bros. pour Wii U et 3DS via une bagarre animée entre deux ses cadres. Ce direct marque également les débuts d’amiibo, Yoshi’s Woolly World, Super Mario Maker, Splatoon et le premier léger teasing de ce qui allait devenir The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild. La taquinerie d’un nouveau jeu Star Fox à la fin – par Miyamoto lui-même pas moins – était la cerise sur le gâteau.

Novembre 2015 – Cloud Storms Into Battle

Maintenant CECI était une chute de micro. La liste de Super Smash Bros. pour Wii U et 3DS était sur le point de recevoir une décharge électrique de Square Enix alors que Cloud Strife de Final Fantasy VII était annoncé à la fin de ce Direct. Cette révélation met la table pour chaque révélation de Smash après celle-ci: inoffensive commençant par un indice que seuls les grands fans comprendraient (la musique dans ce cas), la combustion lente avec les logos Smash et FFVII apparaissant à l’écran, puis l’homme lui-même . C’était un solide Direct tout autour, mais la révélation de Cloud était un éclair dans une bouteille numérique.

Juin 2017 – Prêt pour les grandes annonces

Vous vous souvenez du teaser de Metroid Prime 4 lors de l’E3 2017 Direct ? Nous faisons. On se souvient de Nintendo. Au moins, s’en souvenir maintenant ne nous remplit pas d’effroi.

Mars 2018 – L’ultime écart

À ce stade, Nintendo avait pris l’habitude de réserver une grande annonce pour la fin des Directs, mais même si nous savions qu' »une autre chose » allait arriver, le tease de Smash Bros. Switch teinté de Splatoon à la fin du 8 mars , 2018 Direct nous a encore pris au dépourvu. Si vous vous demandez pourquoi la bande-annonce de Smash Bros de Sora a commencé à sembler si familière, voici pourquoi.

Septembre 2018 – Un nouvel horizon

Eh bien, ils nous ont encore eu. Quand Isabelle a été confirmée pour Super Smash Bros. Ultimate, nous étions heureux, mais nous pensions que c’était la fin de la série. L’écran passe au noir et quelques secondes s’écoulent, mais au lieu d’un écran rouge avec le logo Nintendo, nous passons à Tom Nook en train de regarder sur son ordinateur. Il fait face au public, mentionne qu’il « doit s’assurer que tout le monde a un nouvel endroit agréable où rentrer à la maison », puis WHAM! Animal Crossing arrive sur Switch. Cette révélation nous fait toujours sourire, même après avoir été sur nos îles privées.

Juin 2019 – GUH-HUH!

Oui, l’E3 2019 Nintendo Direct regorge d’annonces intéressantes, de The Sequel To The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (titre provisoire) à la révélation complète d’Animal Crossing: New Horizons. Mais ce Direct appartient à Banjo et Kazooie, qui sont entrés dans Super Smash Bros. Ultimate dans un scénario de rêve. D’autres personnages tiers seraient annoncés, mais celui-ci a ouvert la porte interdite de The Big Three et a mis la table pour un autre blockbuster 16 mois plus tard.

Septembre 2020 – Joyeux anniversaire Mario

Il y a quelque chose de spécial à propos d’un Direct se concentrant entièrement sur le personnage phare de Nintendo, et en septembre 2020, nous avons eu l’éclatement de Super Mario 35th Anniversary qu’il mérite. Entre Super Mario 3D World arrivant sur Switch avec Bowser’s Fury, Super Mario 35, 3D All-Stars et plus, c’était une extravagance digne du Royaume Champignon.

Septembre 2021 – Mario Pratt

Lorsque Miyamoto passe par un Nintendo Direct ces jours-ci, vous savez qu’une grande annonce est à venir. Pourtant, nous ne nous attendions pas à ce que la nouvelle soit « Star-Lord est Mario », et pourtant c’est exactement ce qui s’est passé. Miyamoto a annoncé la date de sortie du nouveau film de Super Mario, ainsi que le casting exprimant les personnages emblématiques. Chris Pratt a beaucoup parlé de Mario lui-même, mais Charlie Day en Luigi, Jack Black en Bowser et Keegan-Michael Key en Toad sont des choix inspirés.

Octobre 2021 – Sora s’envole dans Smash Bros.

Nous revenons toujours de la révélation que Sora de Kingdom Hearts – considéré comme impossible par Masahiro Sakurai lui-même – est le dernier personnage DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Cette révélation est un parfait exemple de tout ce qui a rendu Smash Bros. génial : créer de la tension pendant quatre minutes en révélant d’abord les costumes Mii Fighter, la bande-annonce à combustion lente montrant enfin le symbole Mickey Mouse qui trahit le personnage, puis un demi- heure de plongée profonde dans Sora dans Smash Bros. et Kingdom Hearts dans son ensemble. Si c’est la dernière fois que nous voyons Sakurai sur nos écrans, c’est un sacré moyen de se déconnecter.