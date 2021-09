Nintendo Direct propose encore plus de séquences Metroid Dread, et ça a toujours l’air épique

in

Avec la date de sortie du 8 octobre de Metroid Dread qui se rapproche de plus en plus, il n’était pas surprenant de voir le jeu présenté dans le Nintendo Direct d’hier – le battage médiatique pour le titre a été soutenu non pas par une, mais deux toutes nouvelles bandes-annonces diffusées pendant l’émission.

Comme prévu, le jeu semble toujours être une sortie incroyable pour notre chasseur de primes préféré. “Quelle est la terreur qui attend Samus ? Echoué sur la planète ZDR, à l’approche des EMMI, la seule option de Samus est de survivre.” Des frissons.

Si vous les avez manqués, ou si vous voulez simplement revivre les sinistres vibrations atmosphériques qu’ils dégagent une fois de plus, vous pouvez consulter les deux ici (ci-dessus et ci-dessous). Vous remarquerez que la deuxième bande-annonce mentionne le rapport Metroid Dread de Nintendo – si vous souhaitez lire les huit volumes du rapport, vous pouvez tous les trouver ici.

Plus que deux semaines avant le lancement, les amis. On peut le faire!