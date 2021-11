Nintendo dit que la culture d’Activision est « affligeante et dérangeante »

Capture d’écran : YouTube

La réponse égoïste d’Activision aux allégations historiques d’abus et de misogynie sur son lieu de travail a suscité de nombreuses critiques ces derniers temps, de la part des actionnaires exigeant la démission du PDG Bobby Kotick au personnel organisant plusieurs débrayages. Maintenant, Nintendo of America aurait rejoint le chœur de ceux qui étaient mécontents de la performance de Kotick et de son conseil d’administration.

Comme le rapporte Fanbyte, un e-mail envoyé à tous les employés de Nintendo of America par le président Doug Bowser la semaine dernière aborde la situation, commençant par :

Avec vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise. Je trouve ces récits pénibles et dérangeants, ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo.

L’e-mail poursuit ensuite en disant que le personnel de Nintendo a été « en contact avec Activision » et « a pris des mesures et évalue les autres », sans aucune mention spécifique de ces actions.

Cela fait suite à des e-mails similaires à l’échelle de l’entreprise envoyés la semaine dernière par le patron de Xbox, Phil Spencer :

« Ce type de comportement n’a pas sa place dans notre industrie », a écrit Spencer dans l’e-mail, selon Bloomberg, affirmant qu’il était « dérangé et profondément troublé » par les événements et les actions mis en lumière dans un rapport explosif du Wall Street Journal plus tôt. cette semaine. L’exécutif de Xbox a également déclaré que le fabricant de la console apporterait des « ajustements proactifs continus » à sa relation avec Activision Blizzard, mais n’est apparemment pas entré dans les détails.

Et Jim Ryan de PlayStation :

L’e-mail – que Ryan a probablement écrit sachant qu’il serait immédiatement divulgué à la presse – a le chef de PlayStation exprimant sa grave déception face à la réponse d’Activision aux révélations du Wall Street Journal d’hier. Jason Schreier de Bloomberg rapporte qu’il a vu l’e-mail, citant Ryan disant qu’il pense qu’Activision « n’a pas fait assez pour lutter contre une culture profondément enracinée de discrimination et de harcèlement ». Apparemment, PlayStation « a tendu la main à Activision immédiatement après la publication de l’article pour exprimer notre profonde inquiétude », écrit Ryan, « et pour leur demander comment ils envisagent de répondre aux affirmations formulées dans l’article ». Il poursuit : « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. »

Kotick aurait déclaré aux dirigeants de Blizzard la semaine dernière qu’il envisagerait de démissionner de son poste – qu’il occupe depuis 2008, lorsqu’il a aidé à mettre en place Activision moderne – » s’il ne peut pas résoudre rapidement les problèmes de culture chez le géant du jeu vidéo « . Des problèmes de culture auxquels, il convient de noter, il a dû s’attaquer pendant plus d’une décennie et a même parfois travaillé directement pour se protéger des examens et des sanctions.