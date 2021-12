Nintendo doit réparer le pack d’extension NSO en 2022

J’ai des sentiments mitigés à propos de Nintendo Switch Online depuis sa création. Il sert son objectif et le prix le rend supportable, d’autant plus que j’ai des amis – euh, je veux dire, des membres de la famille, et divise le prix via l’abonnement au plan familial. Un petit catalogue Les jeux NES et SNES n’ont été passionnants que pendant si longtemps, et j’ai commencé à en vouloir plus.

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + était un concept passionnant lorsqu’il a été annoncé pour la première fois, jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. Il n’y avait pas grand-chose de disponible au début par rapport au contenu rétro de l’abonnement de base, et bien que je m’intéressais à Animal Crossing Happy Home Paradise, je reconnais que cela ne plaisait pas à tout le monde. Le prix a également augmenté de façon exponentielle, avec moi et mes, hum, membres de la famille devant payer plus du double de ce que nous avons fait initialement avec le plan de base. Dans l’ensemble, c’était encore plus raté pour moi que l’abonnement de base, car je savais à quel point cela pouvait être génial, mais je refusais de l’être.

Pincer des centimes

Lorsque Nintendo a annoncé pour la première fois que le jeu en ligne était en cours de refonte et ne serait plus gratuit comme c’était le cas sur la majorité des autres systèmes, j’ai définitivement haussé un sourcil. Oui, les entreprises font passer le profit avant tout, mais ce qui distingue Nintendo d’autres entreprises comme Sony et Microsoft, c’est la façon dont elle met l’accent sur le plaisir des consommateurs en mode multijoueur local et en ligne. Il a déjà essayé de payer en ligne avec des concepts comme le Satellaview sur la SNES ou l’adaptateur mobile GameBoy utilisé dans Pokémon Crystal, mais ceux-ci n’ont jamais décollé assez vite pour sortir du Japon, tombant dans l’obscurité.

Pour moi, les seules incitations à s’abonner étaient le jeu en ligne et les sauvegardes dans le cloud, et il y avait certainement des moments où je me demandais si le service en valait la peine. Des jeux comme Pokémon Sword and Shield ne prenaient même pas en charge les sauvegardes dans le cloud, ce qui signifie qu’il m’était possible de perdre tous mes précieux Pokémon. Animal Crossing: New Horizons vous permet uniquement de sauvegarder votre île via un service distinct, mais vous avez besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online actif pour le faire. J’étais l’un des rares à avoir besoin de transférer leur île avant que l’outil de sauvegarde d’île ne soit disponible, ce qui signifiait que je devais envoyer plusieurs e-mails à Nintendo et même les appeler pour récupérer mon île. Au fur et à mesure que de plus en plus de jeux sortaient, les choses devenaient plus fastidieuses.

Une itération irritante

Juste au moment où nous avons commencé à aspirer à plus de jeux rétro sur le service NSO, ou à tout le moins une console Nintendo 64 Classic Mini, Nintendo a annoncé le Nintendo Switch Online + Expansion Pack en tant que module complémentaire au service d’abonnement de base. Il était censé offrir plus de jeux et de fonctionnalités exclusives en plus de tout l’abonnement de base. Neuf jeux Nintendo 64 et 14 titres Sega Genesis ont été annoncés. Mais quel serait le prix ? Eh bien, rien n’a été mentionné jusqu’à ce qu’il soit discrètement glissé dans Animal Crossing Direct d’octobre 2021, où nous avons appris que nous devions payer plus du double du prix pour moitié moins.

C’est frustrant que nous payions pour un service avec tant de choses en suspens.

J’ai vu des réflexions selon lesquelles l’inclusion du DLC Happy Home Paradise en valait la peine, car il s’agissait d’un achat de 25 $, donc vous ne payiez « que » 5 $ de plus pour le pack d’extension. Mais Happy Home Paradise serait à vous pour toujours si vous l’achetiez seul, ce qui signifiait que vous deviez continuer pour un forfait de contenu de 25 $ chaque année selon cette logique. De plus, Animal Crossing, bien qu’il se soit extrêmement bien vendu, sert un public spécifique. Même parmi les fans d’Animal Crossing, le design d’intérieur n’est peut-être pas intéressant, donc cela ne justifiait pas le prix à mon avis.

Un robinet qui goutte

Lors de la sortie initiale de Nintendo Switch Online, nous avons reçu un ou deux jeux NES, et plus tard, SNES chaque mois. Naturellement, les titres propriétaires ont finalement tous été intégrés au système, de sorte que les titres de moindre qualité ont été portés avec des écarts plus importants entre les versions. Ensuite, les choses se sont plus ou moins calmes.

La communication de Nintendo fait défaut, ce qui est décevant.

Il est compréhensible que Switch Online ne reçoive pas autant de contenu Nintendo 64, car la bibliothèque était nettement plus petite avec 393 jeux contre 716 titres sur la NES et 1 757 jeux sur la SNES. Cependant, il n’y avait aucune mention des prochains jeux ou de la fréquence à laquelle nous aurions accès à de nouveaux jeux. Les jeux sortis ont fini par avoir des problèmes techniques, avec un décalage extrême dans certains jeux et l’incapacité de remapper les commandes dans d’autres.

Finalement, Paper Mario a été annoncé dans un tweet, qui sera publié environ deux mois après les débuts du pack d’extension. Plus tard, Banjo Kazooie a été annoncé pour le service, avec une vague fenêtre de sortie de janvier 2022. Étant donné que Nintendo doit avoir prévu cela depuis un certain temps, il semble étrange que le public ne reçoive pas beaucoup d’informations. La communication de Nintendo fait défaut, ce qui est décevant. Qui sait quand sortira le prochain jeu ? Pas nous, et c’est frustrant que nous payions pour un service avec tant de choses en suspens.

Comment pouvons-nous résoudre ce problème?

Comme pour toute relation, la chose la plus importante sur laquelle Nintendo doit travailler est la communication. J’imagine que de nombreux fans des produits Nintendo, comme moi, ne seraient pas nécessairement contrariés que les jeux soient retardés. Cependant, j’aimerais au moins savoir dans quoi je suis en train de payer pour un produit. Plus du double du prix de l’abonnement de base devrait, à mon avis, me fournir une valeur égale.

Bien que j’aie exprimé mon indifférence envers l’inclusion du DLC Happy Home Paradise, je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise idée. Nintendo ne fait pas beaucoup de DLC, mais quand c’est le cas, cela se passe plutôt bien et pourrait utiliser ces extensions de jeu à 20 $ comme incitation pour vous faire payer pour un service en ligne. Avec Splatoon 3 à l’horizon en 2022, je pouvais voir Nintendo inclure le DLC Octo Expansion de Splatoon 2 pour créer un battage médiatique pour le prochain jeu. Il en va de même pour le DLC pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui pourrait potentiellement ramener certains joueurs inactifs dans le jeu en prévision de la suite de Breath of the Wild. Il y a tellement de grands jeux sur le système qui bénéficieraient grandement de ce type de publicité.

Bien que les essais de jeu soient une fonctionnalité intéressante de Nintendo Switch Online, je ne pense pas qu’ils soient suffisamment utilisés. Je dirais que pour rivaliser avec le service Game Pass de Microsoft, Nintendo devrait proposer de nouveaux titres propriétaires en tant qu’essais de jeu après leur sortie exclusivement pour les abonnés au pack d’extension. Même si les essais conservaient leur durée d’une semaine, cela inciterait davantage de personnes à s’abonner pour avoir la chance de découvrir de nouveaux jeux dès leur sortie. Avec la vente post-essai qui accompagne la plupart des essais de jeux, Nintendo peut amener plus de gens à acheter des titres propriétaires au lieu de clients potentiels qui attendent les rares moments où Nintendo réduit les prix des jeux.

Les membres du programme My Nintendo recevaient auparavant des remises ciblées spéciales pour les titres Nintendo 3DS et Nintendo Wii U. Ceux-ci ont presque disparu avec la sortie de la Nintendo Switch, et ils me manquent un peu. J’ai eu des offres spéciales pour mon anniversaire, ce qui m’a permis d’acheter des jeux que je n’aurais peut-être pas achetés au prix fort. Offrir des remises et des offres exclusives aux abonnés du pack d’extension donnerait l’impression que Nintendo apprécie un peu la fidélité des clients, même si cela continue de nous soutirer de l’argent.

Beaucoup de potentiel, peu d’effort

Avec une base de fans aussi dévouée, fidèle et parfois presque trop indulgente, Nintendo pourrait faire beaucoup pour ses services en ligne. C’est une entreprise qui se targue d’une expérience utilisateur véritablement amusante et agréable. Cependant, tout ce que je ressens envers Nintendo Switch Online et le pack d’extension est une gêne. Il n’y a tout simplement pas assez pour me garder engagé, et j’ai déjà prévu d’annuler mon abonnement l’année prochaine si rien de substantiel n’est ajouté. Il y a tellement de promesses dans ce service, mais avec des fonctionnalités ternes et une mauvaise communication, je ne peux m’empêcher de me sentir trahi si cela n’est pas résolu en 2022.