Nintendo domine la liste des meilleurs vendeurs d’Amazon de la liste de jeux 2021

Il existe de nombreuses façons d’acheter et de profiter des jeux de nos jours, mais il est juste de dire que le géant de la vente au détail Amazon est toujours une grande option pour de nombreux consommateurs. En tant qu’acteur majeur des ventes de jeux (et des ventes de presque tout), il est intéressant de voir ses meilleurs joueurs de l’année, et en termes de jeux, les résultats sont intrigants pour plusieurs raisons.

Vous pouvez voir la page régulièrement mise à jour ici pour le magasin américain, même si elle restera probablement à peu près la même pour le reste de l’année. Le premier point intéressant est que vous ne voyez aucun jeu jusqu’au n ° 11 dans le tableau, le top 10 étant entièrement composé de cartes-cadeaux et d’accessoires de magasins numériques. Du point de vue de Switch, il y a une carte-cadeau eShop de 10 $ au numéro 3, tandis qu’une carte micro-SD sous licence officielle sur le thème de Mario est au numéro 8. D’autres accessoires et cartes-cadeaux similaires peuvent également être trouvés dans les graphiques, montrant que les consommateurs sont plus que avertis en sachant qu’ils auront besoin de crédit en magasin et d’un stockage étendu avec leur système.

Étonnamment – ou non, selon votre point de vue – le premier jeu est Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in 11th. Il a l’avantage d’être un titre notable avec l’un des temps les plus longs sur le marché (il est sorti le 12 février), mais même ainsi, il est impressionnant qu’il ait retardé d’autres grandes sorties plus tard dans l’année. Le public d’Amazon aux États-Unis aime aussi danser, semble-t-il, avec Just Dance 2022 sur Switch étant le prochain jeu en 14e, peut-être aidé par son prix modeste.

Le point clé de l’intrigue est que tous les autres jeux physiques du top 50 d’Amazon aux États-Unis sont des jeux Switch, la grande majorité étant des jeux Nintendo propriétaires ; Minecraft et Just Dance 2021 sur le système sont les exceptions tierces. Bien qu’il soit tentant de sortir du bruant et de célébrer la domination de Nintendo sur l’un des détaillants les plus importants au monde, le contexte est également important.

Des résultats comme ceux-ci montrent que l’approche de la valeur de Nintendo dans ses jeux de vente au détail, en particulier la rareté relative et la taille des remises dans les magasins ou sur l’eShop, est payante sur des sites comme Amazon. Avec de nombreux éditeurs de jeux, la tentation peut être «d’attendre une remise», qui survient invariablement en quelques mois. Avec les jeux Nintendo, l’attente est longue, puis les remises seront suffisamment modestes pour que cela ne vaut pas toujours la peine d’attendre. Ajoutez à cela la base de fans enthousiastes de Switch et le désir continu de copies physiques pour beaucoup, et vous obtenez une concentration importante sur Switch.

Les segments de marché Sony et Microsoft sont très différents – les principaux jeux de vente au détail bénéficient de remises plus fréquentes, en particulier lors des téléchargements sur les magasins PSN et Microsoft Xbox, et les deux détenteurs de plates-formes continuent de mettre l’accent sur les téléchargements via des promotions et même des versions uniquement numériques de consoles. Ensuite, vous considérez des services comme Xbox Game Pass, et il est facile de comprendre pourquoi PlayStation et Xbox ont un petit nombre d’acheteurs de copies physiques de jeux exclusifs.

Cette liste est également réservée à Amazon et ventilée par plates-formes, bien qu’il soit toujours assez surprenant que les gros frappeurs multiplateformes comme FIFA 2022 et toutes sortes de tireurs / autres jeux de sport ne soient pas représentés.

Cependant, en tant qu’indicateur du modèle actuel de maintien de la valeur et des éditions physiques de Nintendo, le graphique Amazon est intéressant.

Et oui, Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of the Wild se vendent toujours bien après près de cinq ans.

