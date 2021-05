Nintendo envisagera d’acheter d’autres sociétés technologiques pour se développer | Jeux

Le président de Nintendo a clairement indiqué qu’il ne voulait pas acheter des entreprises à l’aveuglette, mais qu’il envisagerait de le faire s’il était à la traîne en matière d’innovation technologique.

le participations et acquisitions entre grandes sociétés de jeux vidéo, pour renforcer leurs rangs de studios de premier plan ou avec un objectif stratégique afin d’améliorer la production, sont très courants. Et en général, les utilisateurs ont tendance à répondre avec joie à ces mouvements, comme s’il s’agissait de «transferts». Mais Nintendo ne le voit pas de cette façon.

Au début de l’année, ils ont annoncé qu’ils achetaient Next Level Games, le studio nord-américain responsable de succès comme Luigi’s Mansion 3. C’était leur première acquisition en une décennie. Mais ce n’est pas quelque chose qui va créer un précédent: le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a reconnu que Nintendo n’était pas intéressé à acheter aveuglément des entreprises car elles avaient besoin de plus de ressources de développement: augmenter vraiment la valeur du divertissement proposé par Nintendo. “

Après avoir publié les résultats financiers de l’exercice de Nintendo cette semaine, Furukawa a admis que les acquisitions futures dépendront des innovations technologiques. “Nous devons garantir des réserves d’argent pour avoir la stabilité financière, mais si nous devons réagir rapidement aux innovations et aux progrès technologiques, nous pouvons acheter des entreprises qui ont cette technologie.”

La console hybride de Nintendo vous permet de jouer aux grands jeux de Mario, Zelda, Pokémon ou Fortnite à la fois en mode portable et à la télévision. Il dispose de 32 Go de stockage interne et comprend deux contrôleurs joy-con.

Il semble que Nintendo ne souhaite pas élargir ses rangs à partir des studios de développement internes, en particulier avec le rythme de vente élevé de la console et ses bonnes performances de jeu. Plus que d’acheter des studios, Nintendo rechercherait des entreprises qui pourraient l’aider dans le domaine de la technologie.

Nintendo a toujours été caractérisée par des innovations très créatives en termes d’expériences de jeu. Nintendo Switch a cloué l’hybride de la portabilité et de la console de bureau, bien que ses dernières consoles aient pris du retard à d’autres égards, tels que la puissance graphique et les services en ligne. Récemment, Nintendo a changé son système de service en ligne sur Nintendo Switch, bien qu’il ne soit pas clair que cela produira des changements notables pour l’utilisateur.

De nombreux rapports indiquent que la prochaine refonte de la Nintendo Switch sera disponible Graphiques 4K et technologie DLSS (clé pour améliorer la qualité graphique). En ce qui concerne les services en ligne, Nintendo pourrait explorer l’utilisation du cloud pour les jeux en streaming, quelque chose que de plus en plus d’entreprises explorent. Pour l’instant, il préfère ne pas ouvrir ses portes aux services d’autres entreprises, comme xCloud. Travaillerez-vous sur votre propre plateforme?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.