Image : Nintendo

Vous n’avez pas besoin d’être un génie ou un « initié » pour comprendre que Nintendo prévoit davantage de contenu de style film au-delà du film Super Mario développé par Illumination et prévu pour la fin de 2022. De la nomination du fondateur d’Illumination Chris Meledandri au conseil d’administration de Nintendo en tant que Directeur externe, aux rumeurs persistantes selon lesquelles d’autres projets sont en cours de développement – le plus récemment avec Donkey Kong – il est clair qu’une stratégie est en place pour améliorer davantage les marques clés.

Tout au long des récentes questions-réponses des investisseurs de Nintendo, certaines phrases sont souvent répétées, dont l’une est le « contenu visuel » pour faire référence au film à venir et plus encore. Interrogé sur les plans de l’entreprise pour aller plus loin dans ce domaine, Shigeru Miyamoto a bien entendu pris soin d’éviter les détails, mais a souligné qu’il s’agissait d’un domaine important pour l’entreprise.

J’ai de grandes attentes pour le film d’animation Super Mario CG. Depuis des décennies, notre approche consiste à faire sourire les consommateurs en créant chaque produit avec le plus grand soin. Avec le contenu visuel également, nous voulons continuer à créer du contenu qui fait sourire des générations de consommateurs à travers le monde. Nous avons récemment annoncé la date de sortie du film car la production approche de sa fin. À l’avenir, nous souhaitons également utiliser activement d’autres IP. Avec le contenu visuel, les gens peuvent découvrir l’IP Nintendo dans une variété d’endroits, donc je pense qu’il est bon d’avoir beaucoup de contenu accessible aux personnes qui n’ont pas d’appareil de jeu dédié. Cependant, nous voulons continuer à faire chaque titre avec soin, donc je ne peux pas parler d’un nombre précis. Nous voulons travailler avec diligence pour constituer une offre solide.

Bien sûr, tous les projets ne seront pas nécessairement un film. Dans le passé, Nintendo a essayé des Pikmin Shorts, de petites animations de 10 minutes ou moins. Il existe également d’autres franchises clés qui pourraient être utilisées dans le divertissement intrigant au cinéma et à la télévision, telles que The Legend of Zelda et Metroid.

Ce qui est clair, cependant, c’est qu’après une longue période d’engagement très limité avec le « contenu visuel », Nintendo en fait désormais un élément clé de sa stratégie.

Au-delà de la rumeur du film DK, quelles franchises aimeriez-vous voir prises en charge par Nintendo pour le contenu visuel ? Ce scribe vote pour une série télévisée Metroid, même si cela semble être un long plan. Sonnez, comme toujours, dans les commentaires !