Nintendo et LEGO dévoilent de nouveaux ensembles d’extension Super Mario

Image : LEGO/Nintendo

Suite à l’annonce surprise de la semaine dernière de Le manoir de Luigi ensembles, Lego a maintenant révélé de nouveaux ensembles d’extension Super Mario passionnants.

Nintendo a partagé cette nouvelle sur ses comptes de médias sociaux, ce qui confirme également qu’ils arriveront tôt en 2022. Découvrez-les ci-dessus et ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, certains visages familiers reviennent.

« Ajoutez des défis de plage, du plaisir de voler et encore plus de personnages à votre monde #LEGOSuperMario avec les tout nouveaux ensembles d’extension – lancés début 2022! »

Images : LEGO / Nintendo

Et voici les noms et les numéros de série (merci, The Brick Fan) :

Ensemble d’extension de voiture de clown de Bowser Jr (71396) Ensemble d’extension de Dorrie’s Beachfront (71398) Ensemble d’extension Big Urchin Beach Ride (71400) Packs de personnages LEGO Super Mario – Série 4 (71402)

