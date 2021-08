Nintendo et Lunchables offrent des packs de prix Nintendo Switch (États-Unis)

in

Vous vous souvenez de l’année dernière, lorsque Nintendo s’est associé à Lunchables pour offrir des consoles Switch aux heureux gagnants ? Eh bien, le partenariat fait un retour cette année avec des prix plus excitants à gagner.

Jusqu’au 30 septembre, vous verrez des codes QR sur des produits Lunchables spécialement identifiés qui vous mèneront au site Web suivant. Les fans ont 1 chance sur 750 de gagner instantanément un lot de prix Nintendo Switch, et vous pouvez également participer à des défis supplémentaires « Game Your Way » pour avoir la chance de gagner le lot de prix mystère Nintendo « ultime ».

Chacun des packs de prix standard comprend une console Nintendo Switch, deux codes de jeu numériques au choix du gagnant et 5 000 My Nintendo Gold Points ; le pack “ultime” reste un mystère, mais est évalué à 1 000 $.

“Avec la rentrée prochaine de l’école, Nintendo s’associe à Lunchables pour apporter des sourires aux familles à travers le pays”, a déclaré Nick Chavez, vice-président senior des ventes et du marketing de Nintendo of America. “Nintendo encourage les enfants à l’heure du déjeuner et lorsqu’ils jouent à la Nintendo Switch à la maison.”