Nintendo et l’Université d’Oxford veulent savoir comment les joueurs d’Animal Crossing se débrouillent mentalement

Une nouvelle enquête publiée par Nintendo of America et l’Université d’Oxford espère explorer la corrélation entre le temps de jeu d’Animal Crossing: New Horizons et le bien-être mental des joueurs.

Apparemment envoyée à certains titulaires de compte Nintendo, l’enquête commence par interroger les personnes interrogées sur leur récente durée de jeu New Horizons. Les questions se concentrent sur le temps que les joueurs ont passé avec le jeu au cours des deux dernières semaines, et combien de temps de jeu est passé réellement à « jouer » au jeu, plutôt que de simplement l’avoir en arrière-plan.

L’étape suivante de l’enquête porte sur la satisfaction et les sentiments des joueurs envers le jeu, y compris des questions d’accord/pas d’accord telles que « Je pourrais toujours trouver quelque chose d’intéressant à faire dans AC:NH », « ma capacité à jouer à AC:NH était bien adaptée avec les défis du jeu », « J’ai joué à AC:NH pour oublier mes problèmes », et même « J’ai joué à AC:NH parce que je me sentirais mal si je ne le faisais pas ».

Vers la fin de l’enquête, les questions se concentrent davantage sur la santé mentale globale des joueurs, y compris une question qui demande si vous vivez actuellement votre « meilleure vie possible » ou votre « pire vie possible ». Vous pouvez voir quelques-unes des questions dans les tweets ci-dessous, partagées en ligne par Rebecca Stone de Twinfinite :

En utilisant le même sondage AnimaL Crossing, Nintendo veut également savoir si nous sommes déprimés, apparemment pic.twitter.com/FxxJV6jmVM— Rebecca Stone (@forestminish) 20 juillet 2021

Le sondage n’a pas été envoyé à tout le monde, bien sûr, mais nous voulions vous donner une chance de vous exprimer. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à voter dans nos propres sondages ci-dessous.

Cette enquête semble être un suivi d’une étude similaire partagée par l’Université d’Oxford l’année dernière qui a révélé que des jeux comme Animal Crossing peuvent être bons pour votre santé mentale.