Nintendo et Panda s’associent pour le premier circuit officiel de Smash Bros.

Nintendo s’associe à Panda Global pour le tout premier circuit officiel du championnat Super Smash Bros.

En 2022, Panda Global exploitera une série de circuits de compétition sous licence officielle pour Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. Ultimate. Il y aura plusieurs tournois professionnels aboutissant à un championnat massif plus tard – aucun détail pour l’instant sur le moment et l’endroit où ils auront lieu, à part en Amérique du Nord. Il vous reste donc encore beaucoup de temps pour parfaire vos compétences en Sora, au moins.

Le circuit commencera par des tours de qualification dans Super Smash Bros. Ultimate via le jeu en ligne. Étant donné que Super Smash Bros. Melee n’a pas de composant en ligne officiel (parce que c’est un jeu vieux de 20 ans), les qualifications en personne viendront une fois que Nintendo et Panda Global seront convaincus qu’ils pourront à nouveau organiser un grand événement en toute sécurité.

Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec @NintendoAmerica En 2022, Panda apportera le premier circuit sous licence officielle pour Super Smash Bros. Ultimate et Super Smash Bros. Melee en Amérique du Nord. Plus de détails sur cette courte série d’événements avec des prix en espèces à venir. pic.twitter.com/9PdW9ntfd6 – Panda (@PandaGlobal) 18 novembre 2021

Bill Trinen, directeur principal du marketing produit chez Nintendo, n’avait que de l’enthousiasme pour la coentreprise de l’entreprise avec Panda Global.

« Ce partenariat avec Panda Global est la prochaine étape dans les efforts de Nintendo pour créer un environnement compétitif plus cohérent, amusant et accueillant pour nos joueurs et fans », a déclaré Trinen dans un communiqué. « Nous sommes fiers de nous associer à une organisation comme Panda Global pour célébrer et soutenir la communauté compétitive en constante croissance de Super Smash Bros. et créer un espace où tous les joueurs peuvent tester et perfectionner leurs compétences en compétition. »

La scène compétitive de Smash Bros. est assez saine, en particulier avec la fréquence à laquelle Nintendo ajoute des personnages de renom à Super Smash Bros. Ultimate. Une série de tournois officiels est une nouveauté, cependant. Peut-être que Masahiro Sakurai fera une apparition lors de la finale.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

