Nintendo et Sakurai ont approuvé le combat de boss de style Smash Bros. de No More Heroes 3

Il fut un temps où Travis Touchdown était considéré comme un bon cri pour une place sur la liste de Super Smash Bros. Ultimate, et bien qu’il ait techniquement fait son chemin dans le jeu en tant que costume de Mii Fighter, la vraie collaboration a fini par apparaître dans Non. Plus de héros 3.

Comme ceux qui ont déjà joué au jeu le savent déjà, No More Heroes 3 propose un certain nombre de matchs spéciaux qui changent la formule habituelle du jeu, reprenant souvent les caractéristiques d’autres genres de jeux ou de titres bien connus spécifiques. Au risque de gâcher le jeu pour tous ceux qui ne l’ont pas encore terminé (retournez en sécurité maintenant si vous le souhaitez), la bataille finale contre le boss rappelle beaucoup Super Smash Bros., et il s’avère que Nintendo était complètement allumé planche.

Dans une interview avec Siliconera, le créateur Suda51 explique que le réalisateur de la série Nintendo et Smash, Masahiro Sakurai, lui a en fait donné sa bénédiction pour développer la scène finale à sa guise :

« En ce qui concerne le truc de Smash Bros., c’est une autre histoire. En fait, j’ai écrit ce genre de bêtises. Cela a principalement commencé comme une blague. J’allais dire ‘OK, nous allons faire prendre FU et Travis dans un combat de style sumo, et hé ! Faisons-le à la manière de Smash Bros. » Je l’ai écrit une arnaque totale du style Smash Bros. et nous avons commencé à le développer. Quand je l’ai vu prendre forme, j’ai pensé que cela pourrait être un problème parce que c’était vraiment Smash Bros.-y. C’était vraiment, très proche du jeu. J’ai décidé de le changer, ou de m’en débarrasser complètement.

Mais avant de faire ça, je suis allé parler aux gens de Nintendo pour voir ce qu’ils en pensaient. J’étais un peu surpris qu’ils me disent ‘Non, fais-le ! Fonce! Nous pensons que c’est vraiment cool et que c’est mieux comme ça. Si quelqu’un vous en fout, nous en assumerons la responsabilité. On ne va pas se fâcher. C’est bon.’ Sakurai lui-même a même dit ‘Ouais, c’est cool. Vous avez ma bénédiction. Fonce.’ J’étais comme… Vraiment ? Êtes-vous sûr que c’est OK? Et ils étaient comme ‘Non, définitivement. Totalement. Fais-le. Fonce.’ Donc, au lieu de le changer pour un style différent pour ne pas arnaquer Smash Bros. Nintendo m’a essentiellement dit de les arnaquer autant que je le pouvais. Et c’est ainsi qu’est né ce combat de boss. Cela a commencé comme une sorte de blague stupide, et les gens qui comptaient l’aimaient non seulement l’ont soutenu, mais ont demandé à le garder. »

Vous pouvez voir le combat lui-même dans la vidéo ci-dessous à partir de la marque des 20 minutes, mais sachez que le clip contient beaucoup de mauvais langage :

Vous pouvez lire l’interview complète de Siliconera avec Suda51 ici.