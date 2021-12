Nintendo étend le niveau du pack d’extension de Switch Online avec Paper Mario 64, disponible la semaine prochaine

Nintendo ajoutera un classique N64 à son service Switch Online Expansion Pack la semaine prochaine le 10 décembre.

c’est l’original Mario de papier jeu- qui a lancé toute la série. Voici un synopsis, directement issu des relations publiques de Nintendo, et un aperçu :

« Dans Paper Mario, son ignoble méchanceté – Bowser lui-même – s’est enfui avec la baguette magique de l’étoile et a soulevé le château de Peach dans le ciel avec l’aide de Kammy Koopa. Qui l’arrêtera maintenant ? C’est à Mario (et à vous !) de sauver les sept esprits des étoiles, gardés par les serviteurs triés sur le volet par Bowser. Pouvez-vous saisir l’occasion et réussir une fin de livre de contes ? »

Aventurez-vous dans le Royaume Champignon pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser en tant que version ultramince de Mario ! Paper Mario se dévoile sur #NintendoSwitch pour les membres de #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack le 12/10 ! #Nintendo64 pic.twitter.com/2DIatjGtTU – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 3 décembre 2021

Bien sûr, pour accéder à ce jeu, vous devrez non seulement être abonné au service Switch Online de Nintendo, mais également au niveau Premium Expansion Pack. Ce niveau vous donnera également accès aux jeux Sega Genesis/Mega Drive ainsi qu’au DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Ce prochain ajout à la bibliothèque N64 augmente le nombre total d’offres jusqu’à 10 ici dans l’ouest. Il existe également plus de 10 titres Sega Mega Drive, et le service de base propose plus de 100 titres NES et SNES.

Allez-vous essayer le Paper Mario original sur Switch Online ? Dites-nous ci-dessous.