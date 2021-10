Nintendo ferme officiellement ses bureaux de Redwood City et de Toronto

Nintendo ferme ses bureaux de Redwood City, en Californie et de Toronto, au Canada, a confirmé la société dans un communiqué à The Verge. Kotaku a rendu compte de la fermeture des bureaux de Redwood City plus tôt vendredi.

Voici la déclaration complète de l’entreprise sur la décision:

Le siège social de Nintendo of America se trouve à Redmond, WA, et à Vancouver, BC. Nous déménageons davantage de nos employés et de nos opérations dans ces sièges sociaux et fermerons de petits bureaux satellites à Toronto, en Ontario, et à Redwood City, en Californie, au fil du temps.

Devon Pritchard, vice-président exécutif, Affaires commerciales et relations avec les éditeurs pour Nintendo of America (NOA), assumera la direction intérimaire des ventes, du marketing et des communications après le départ de Nick Chavez. Mme Pritchard supervisera la stratégie et l’exécution des ventes, du marketing et des communications aux États-Unis et au Canada.