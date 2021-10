Nintendo ferme ses bureaux en Californie et à Toronto

Un rapport de Kotaku a révélé que Nintendo a fermé ses succursales situées en Californie et à Toronto. Le vice-président directeur des ventes et du marketing de Nintendo America, Nick Chavez, passera également à autre chose – révélant sur LinkedIn qu’il a rejoint KFC et le Yum! Marque.

Nintendo America a partagé la déclaration suivante à propos de l’actualité – expliquant comment elle fermerait les « petits bureaux satellites » et révélant le remplacement de Chavez. Le personnel existant sera également déplacé vers les principaux sites de Nintendo à Redmond et Vancouver.

Le siège social de Nintendo of America se trouve à Redmond, WA, et à Vancouver, BC. Nous déménageons davantage de nos employés et de nos opérations dans ces sièges sociaux et fermerons de petits bureaux satellites à Toronto, en Ontario, et à Redwood City, en Californie, au fil du temps.

Devon Pritchard, vice-président exécutif, Affaires commerciales et relations avec les éditeurs pour Nintendo of America (NOA), assumera la direction intérimaire des ventes, du marketing et des communications après le départ de Nick Chavez. Mme Pritchard supervisera la stratégie et l’exécution des ventes, du marketing et des communications aux États-Unis et au Canada.