Nintendo Gigaleak révèle des projets DS mis au rebut, y compris un nouveau jeu de flipper Pokémon

Image : La vie de Nintendo

Comme vous l’avez probablement vu cette semaine, le « Gigaleak » de Nintendo datant de l’année dernière a refait surface. La deuxième série de fuites au cours des derniers jours a révélé les premiers concepts de la télécommande Wii, confirmé le jeu Zelda annulé de Retro et également les plans de Nintendo pour un titre Metroid par Intelligence Systems.

Dans la dernière mise à jour, des informations sur divers projets Nintendo DS abandonnés ont été publiées, y compris des détails sur un nouveau Flipper Pokémon Titre. Cela aurait été la première entrée dans la série de flippers de monstres de poche depuis la génération Game Boy Advance. Selon la fuite, cette entrée particulière – ciblant une version de 2006 – allait être gérée par le Flipper Metroid Prime et Super Mario Ball développeur Fuse, et aurait pris en charge le Wi-Fi.

L’utilisateur de ResetEra, MondoMega, a de nouveau partagé ces informations, ainsi que des détails sur divers autres projets Nintendo DS annulés, y compris une version portable du jeu de tir à la première personne GameCube. Geist, et une proposition du créateur de Magic the Gathering. Voici le tour d’horizon via Nintendo Everything:

-Rhythm Tengoku est répertorié comme ‘RIQ’ (le titre de travail complet est connu pour être Rhythm IQ). Les notes pour le jeu disent “Les chansons seront nouvellement écrites pour ce jeu, donc OK pour le monde entier”.

-Elite Beat Agents était autrefois connu sous le nom de Super Sonic Agents.

-Pokemon Pinball est répertorié en tant que titre DS, avec prise en charge Wi-Fi. Le développeur est ‘FUSE’. La date de sortie cible était septembre 2006.

-Geist DS est répertorié. J’ai joué en ligne.

-Gantelet DS.

-Un jeu appelé ‘PLUCKER’, développé par ‘NIGHTLIGHT’. Notes : ‘Proposition de Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering. Un jeu de stratégie qui remplace les jeux de cartes par des figures.

‘DS numérique’. il y avait des plans pour amener la série sur DS avant que DSiWare n’existe.

-Soma Bringer était autrefois connu sous le nom d’Angelic Soma et incluait le jeu en ligne. Le jeu devait initialement être terminé en septembre 2006.

-Banjo et Conker étant remplacés par Dixie et Tiny dans Diddy Kong Racing DS est quelque chose que NCL note spécifiquement.

-Il a été envisagé que NoA et NoE localisent et publient Contact (par Grasshopper Manufacture). La feuille de calcul le décrit comme un « comme une mère ».

-Ils ont envisagé de refaire la conception des personnages pour la localisation nord-américaine de Magical Starsign.

-Les notes sur New Super Mario Bros. mentionnent spécialement « Plans de distribution de données supplémentaires pour les nouveaux cours via Wi-Fi ». Mentionne également la réutilisation des mini-jeux de Super Mario 64 DS.

-Digitylish DS avait “deux prototypes en cours”, et Skip “envisageait d’autres projets en parallèle”. Il a été suggéré qu’ils « prolongent la période de prototype de 6 mois pour explorer un nouveau modèle commercial » ; peut-être une référence précoce à DSi Shop.

-Au moment où ce document a été créé, le jeu en ligne n’était pas réellement verrouillé pour Pokemon Diamond et Pearl; mentionné comme considération.

-Il y avait beaucoup de titres de travail et de premiers noms. La plupart sont « nom de franchise » puis DS ou [number of installment]; Chibi-Robo DS, Jump Super Stars 2, Mario vs. Donkey Kong DS, Yoshi’s Island 2, Kirby DS, Burabura Donkey DS, etc. Certains des premiers titres connus du public étaient également utilisés ici, comme Detect Hacker (Project Hacker), Wish Room (Hotel Dusk) et Eternal Chronicle (Glory of Heracles). Il y a aussi ‘Game Fortune Bag’ (Clubhouse Games) et Marionation Gear (Chosoju ​​Mecha MG).