Nintendo Indie World Showcase sera diffusé demain, le 11 août

À la lumière du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique, il est crucial de se souvenir de ces quatre étapes pour éviter une catastrophe climatique. Premièrement, créer des emplois verts. Investir dans les énergies renouvelables pourrait créer des millions d’emplois familiaux et syndicaux et construire l’infrastructure dont nous avons besoin pour que les […] More