Nintendo investit dans des bureaux au Japon pour développer davantage de jeux

Il était une fois, Nintendo était une petite entreprise de cartes à jouer, située dans un immeuble de bureaux de taille normale à Kyoto, au Japon. Ils sont un peu plus grands maintenant, et vous avez peut-être déjà vu leur siège social ennuyeux mais emblématique de Kyoto : c’est un gros cube blanc couvert de fenêtres.

Mais il semble qu’il y aura bientôt un deuxième gros cube à côté de l’actuel. Ce cube est occupé en grande partie par le bureau des eaux et des égouts de la ville de Kyoto, et Nintendo prévoit de louer les 6e et 7e étages – ajoutant 8 500 mètres carrés supplémentaires à leur espace – à partir de mai 2022.

Il est également prévu de construire un autre bâtiment, dans les locaux du Nintendo Kyoto Research Center, où se trouvait le siège social. Dans un rapport de Nikkei, Nintendo a parlé de ses projets futurs pour ces nouveaux espaces de bureau :

« Jusqu’à présent, le développement de jeux était souvent sous-traité, mais nous allons augmenter notre emploi. »

L’actuel centre de recherche Nintendo Kyoto (Image : Google Maps / VGC)

Chris Scullion de Video Games Chronicle a recherché une image Google Maps du Kyoto Research Center, prédisant que le nouveau bâtiment serait probablement construit sur la petite zone de terrain à côté du bâtiment existant.

L’état actuel des bureaux de développement de jeux de Nintendo semble fluctuer. Game Freak a récemment emménagé avec Nintendo à Tokyo, et au début de 2020, les quatre bureaux distincts de Nintendo à Tokyo ont été fusionnés en un seul grand pour « améliorer l’efficacité opérationnelle ».

À peu près au même moment que le mouvement Game Freak, Nintendo a également annoncé qu’ils investiraient d’énormes sommes – profitant du succès de la Switch – dans « l’expansion organique[ing] » son développement de jeux (880 millions de dollars), ainsi qu’investir dans des divertissements non liés aux jeux comme le film Mario (440 millions de dollars) et élargir leurs relations avec les consommateurs (un énorme 2,64 milliards de dollars). Ce dernier comprend des choses comme Nintendo Switch Online, My Nintendo, et potentiellement même de nouveaux services.

