Nintendo lance Hanafuda et des cartes à jouer basées sur Mario, Zelda, Splatoon et plus (Europe)

Mettre à jour: Plus d’un an après leur première apparition (et immédiatement épuisées), les cartes Super Mario Hanafuda sont de retour en stock sur le My Nintendo Store.

Ils sont disponibles pour 22,50 £ plus les frais d’expédition et peuvent être achetés ci-dessous dans la boutique My Nintendo. Malheureusement, les cartes Zelda et Splatoon ne sont pas revenues au moment de la rédaction.

Si vous aimez l’ensemble Mario, nous vous suggérons de vous y mettre assez rapidement !

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Article original (mar. 16 juin 2020 12:00 BST): Nintendo vient de publier un nouveau lot de beaux produits physiques sur son site Web My Nintendo en Europe, y compris Hanafuda et des cartes à jouer standard basées sur ses franchises les plus populaires. Ils arrivent à juste titre juste après le lancement de Jeux Clubhouse : 51 classiques mondiaux sur Switch.

Vous pouvez découvrir toute la collection par vous-même ici [Update – link now invalid]. Vous trouverez un certain nombre de jeux de cartes à jouer basés sur Mario, Zelda, Kirby et Splatoon, un pack Président Hanafuda et deux packs Mario Hanafuda.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a commencé en tant que fabricant de cartes hanafuda en 1889, il s’agit donc d’un joli petit retour sur les débuts de l’entreprise. C’est un jeu de cartes traditionnel japonais qui remonte aux années 1500 (vous pouvez voir les règles du jeu ici).

Chaque produit est exclusif aux membres My Nintendo et s’accompagne de frais d’expédition supplémentaires. Si vous commandez depuis l’Allemagne, l’expédition coûtera 3,99 €, tandis que l’expédition vers tout autre pays européen coûte 6,99 €.

Un jeu de cartes postales Mario Hanafuda est également disponible pour 400 points Platine plus les frais d’expédition.

Cet ensemble de cartes postales Mario Hanafuda est maintenant disponible en tant que récompense #MyNintendo pour 400 points Platine + frais de livraison, jusqu’à épuisement des stocks ! Obtenez le vôtre ici : https://t.co/saiZ2oscYx pic.twitter.com/TRkZCoKDco – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 16 juin 2020

Qu’en penses-tu? Êtes-vous tenté de prendre un pack? Nous imaginons que ceux-ci sont en quantité très limitée, vous voudrez donc probablement agir rapidement.