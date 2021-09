Nintendo lance les manettes sans fil N64 et Sega Genesis

Parallèlement à l’annonce du “Pack d’extension” Nintendo 64 et Sega Genesis pour le service Switch Online, Yoshiaki Koizumi de Nintendo a dévoilé deux nouvelles (mais anciennes) manettes.

Des versions sans fil de l’emblématique manette Nintendo 64 et de la manette de jeu Sega Genesis (Mega Drive) seront disponibles pour les membres de Switch Online. Ils sont au prix de 49,99 $ / 39,99 £ / 49,99 € chacun et devraient être lancés à peu près à la même date que le service d’extension, fin octobre.

Revivez les jours de gloire avec les authentiques manettes sans fil Nintendo 64 et SEGA Genesis. Les deux seront disponibles à l’achat pour 49,99 $ chacun pour tous les membres #NintendoSwitchOnline. Restez à l’écoute pour plus d’informations à venir. pic.twitter.com/MENafDLLRs— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021