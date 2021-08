Nintendo lance The Game Of Life : Édition Super Mario

Image : Nintendo

Non contents de dominer uniquement le monde du jeu vidéo, Mario et ses amis se sont lancés dans un nouveau jeu de société – The Game of Life: Super Mario Edition.

Comme vous vous en doutez, cette édition spéciale mélange le gameplay habituel de Game of Life avec plusieurs rebondissements inspirés de Mario; en effet, plutôt que d’avoir un objectif centré sur gagner beaucoup d’argent et prendre sa retraite, vous travaillez plutôt vers l’objectif beaucoup plus simple de battre Bowser une fois pour toutes.

Malheureusement, au moment de la rédaction de cet article, la première vague d’unités semble être à peu près épuisée dans tous les domaines (sans jeu de mots). Des magasins comme Target permettent aux clients de s’inscrire pour être avertis lorsque davantage de stock arrive, et Amazon a encore quelques exemplaires flottant à des prix gonflés.

Cela a l’air très amusant, cependant, il vaut peut-être la peine de garder un œil sur plus de stock au cours des prochains mois.

INSPIRÉ DE SUPER MARIO : c’est le jeu de société Game of Life avec une touche excitante mettant en vedette des personnages, des illustrations et un gameplay inspirés du jeu vidéo Super Mario

DÉPLACEZ-VOUS À TRAVERS LE ROYAUME DES CHAMPIGNONS : les joueurs se déplacent sur le plateau de jeu en tant que Mario, Luigi, Peach ou Yoshi. Ils choisissent leur chemin et les zones à explorer en traversant le Royaume Champignon BATTLE BOWSER : Contrairement au jeu de société classique The Game of Life, cette édition n’est pas une question d’argent ou de retraite. Le but ultime de ce jeu de société pour enfants est de vaincre Bowser MINI-JEUX ET ÉTOILES : Utilisez des pièces pour acheter des étoiles pour un coup de pouce dans la bataille contre Bowser. Participez à des mini-jeux amusants lors d’un face-à-face pour des prix et améliorez-vous avec des objets et des compagnons JEU DE FAMILLE AMUSANT : Le jeu de société Game of Life : Super Mario Edition est un excellent choix pour les soirées de jeux en famille, et c’est un jeu d’intérieur amusant pour les enfants de 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs.

Si seulement la vie consistait vraiment à vaincre Bowser et à s’amuser en cours de route – nous préférerions esquiver les boules de feu par rapport au brutal neuf à cinq n’importe quel jour.

